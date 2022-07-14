Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, son aylarda Elon Musk ile anılsa da bu defa erişim problemi ile konuşuluyor. Mikroblog sitesi olarak hizmet veren Twitter'da binlerce kullanıcı, 14 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 itibariyle erişim sorunuyla karşılaşıyor. Arama motorlarında da kullanıcılar, 'Twitter çöktü mü?' sorusunu yazarak cevap bulmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar şirket tarafından yapılan herhangi bir açıklama yok.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? TWİTTER NEDEN AÇILMIYOR?

DownDedector'den alınan bu veriye göre saat 15.00 civarında hem Türkiye hem de dünya genelinde Twitter'da erişim sorunu meydana geldi

Söz konusu erişim sorunu hem mobil uygulamalarda hem de masaüstü sürümlerinde mevcut. Kullanıcılar, bir tweet atmaya, bir tweeti beğenmeye ve retweet etmeye ya da anasayfayı yenilemeye çalıştıklarında bir uyarı ile karşılaşıyor. Twitter'daki uyarıda, "Bir hata oluştu ama endişelenmene gerek yok, senden kaynaklanmıyor. Tekrar deneyelim" ifadesi yer alıyor.

DownDedector'den alınan üstteki veriye göre saat 15.00 civarında hem Türkiye hem de dünya genelinde Twitter'da erişim sorunu meydana geldi. Uygulamalardaki ve sitelerdeki erişim sorunlarını raporlayan DownDedector, Twitter'daki sorunun da hangi saat aralığında gerçekleşmeye başladığını açıkça gösteriyor. Kullanıcılar tarafından bildirilen verilere göre, Twitter erişim sorunu yalnızca Türkiye'de meydana gelmedi. Aynı zamanda ABD, İngiltere gibi diğer ülkelerde de, dünya genelinde Twitter çöktü. Şu ana kadar konuya ilişkin bir açıklama yok.

Twitter, Elon Musk'a dava açtı! Sosyal medya devinden milyardere 'bahane' suçlaması Sosyal medya şirketi Twitter ile milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki satın alma krizi yargıya taşındı. Twitter yönetimi, hisse başına 54.20 dolar olarak anlaşmaya varılan satışın tamamlamasını talep ediyor.

Twitter'dan Elon Musk'a mektup: 'Anlaşmanın feshi geçersiz' Nisan ayından bu yana teknoloji gündeminin odak noktası Elon Musk ve Twitter arasındaki anlaşma (ya da bir türlü anlaşamama). Sosyal medya şirketi Twitter, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın yaklaşık 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetme kararını 'geçersiz ve haksız' olarak nitelendirdi.