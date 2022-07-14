Türkiye Gazetesi

OnePlus One, Nisan 2014'te ilk kez piyasaya çıktığında oldukça merak edilmişti. Ne de olsa, benzersiz bir yüzeyi (kumtaşı siyahı kaplaması), iyi bir işlemcisi (Snapdragon 801) ve Android sürümü Cyanogen Mod ile birlikte gelmişti. O zamanlar OnePlus'ın bir davet sistemi vardı, yani telefonu bir şifre ve kodla satın alabilirdiniz. Bir amiral gemisinin yarı fiyatına harika özellikler ve sorunsuz bir yazılım deneyimi sunduğu için ‘amiral gemisi katili’ olarak adlandırıldı.

Gelelim Nothing markasına… Neden OnePlus ile başladık? Çünkü OnePlus’ın kurucu ortağı Carl Pei, şirketten ayrılarak 2020’de Londra merkezli Nothing isimli markasını kurdu. Şirketin ilk cihazı 2021’de piyasaya sürdüğü kablosuz kulaklıklarıydı. Bu kulaklık modeli yarım milyona yakın satıldı.

Nihayetinde Nothing Phone (1) isimli ilk akıllı telefon modeli piyasalardaki yerini almaya başladı. 21 Temmuz Perşembe günü ise genel sürümü piyasaya çıkacak olan bu modelin satışları Ağustos itibariyle genişleyecek.

Tasarım görsellerinin ortaya çıktığı ilk günden bu yana Nothing Phone (1), iPhone telefonlara rakip olacağı söylentileriyle karşılaşıyor. Üstelik ‘uygun fiyatlı iPhone’ veya ‘ucuz iPhone’ olarak da tanımlanıyor.

Telefonu geliştiren ekip, Phone (1)’in teknoloji severleri iPhone'lardan ve diğer Android modellerinden uzaklaşmaya teşvik edeceğini umuyor. Bu noktada şunu belirtelim, şimdiden 100 binden fazla kişi bu telefonu satın almak için kaydoldu bile.

NOTHING PHONE (1) ÖZELLİKLERİ

Nothing Phone (1) özelliklerine gelecek olursak. Birincil özelliklerinden biri cihazın entegre ışıklara sahip arka tarafıyken benzersiz yarı şeffaf tasarımıyla oldukça dikkat çekiyor. Birçok markanın neredeyse benzer tasarımlara sahip telefonları piyasaya sürdüğünü düşündüğümüzde bu oldukça sıradışı görünüyor. Cihazın düz kenarları ve yuvarlatılmış köşeleri var. Tasarım ve bıraktığı hissin iPhone gibi olduğu söyleniyor.

India Today’in haberine göre, cihaz canlı bir ekrana sahip ve güneş ışığında okunabilirliği de oldukça iyi. 6.55 inç 120Hz OLED ekrana sahip olduğunu belirtelim.

Snapdragon 778G+ denenmiş ve test edilmiş bir çip ile geliştirildi. Varsayılan grafik (temel) ayarına bağlı kaldığınız sürece, genel görevler ve oyun için de iyi bir günlük performans sunabileceği tahmin ediliyor.

Nothing Phone (1), Android 12 tabanlı Nothing OS arayüzüne sahip. Şirket, üç yıllık Android işletim sistemi ve dört yıllık güvenlik güncellemelerini de kullanıcılara sunacağını söylüyor.

Akıllı telefon, IP53 derecesine sahiptir, yani su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ancak suya daldırdığınızda herhangi bir koruması olmadığını unutmayın. Yine de yağmurda ve su sıçramalarında dayanıklı olması iyi bir şey.

Nothing Phone (1) yeterince iyi bir kameraya sahip olarak tanımlanıyor. Biri ana diğeri ultra geniş açılı olmak üzere iki adet 50 megapiksellik arka kamera sensörü bulunuyor.

NOTHING PHONE (1) ZAYIF ÖZELLİKLERİ

Bu akıllı telefon kablosuz şarj desteğine sahip ancak kablosuz sadece 15W şarj desteği var, bu da telefonunuzun çok yavaş şarj olacağı anlamına geliyor. Benzer bir fiyat aralığında 80W'a kadar kablolu hızlı şarj sunan akıllı telefonlar mevcut. Bununla birlikte, 33W kablolu şarj desteği sağlandı. Bununla birlikte, pil gücü ise 4.500mAh.

Şarj hızının dışında olumsuz olarak gösterilebilecek bir diğer yönü ise, tasarım en önemli artılarından biri olsa da kutu gibi olan tasarımı, düz kenarları ve biraz geniş ekranı nedeniyle tek elle kullanmayı zorlaştırması. Ayrıca cihazın ağırlığı da biraz fazla. Ayrıca cam arka paneli korumak için bir kılıf satın almanız gerekecek.

Bu arada, India Today’in editörü Ankita Garg, parmak izi sensörünün yeterince hızlı olmadığını ve bazen telefonun kilidini açmak için birkaç 2-3 deneme gerektirdiğini dile getirdi.

NOTHING PHONE (1) LED IŞIKLARI NE İŞE YARIYOR?

Nothing markasına ait Phone (1) akıllı telefon modelinin arka yüzeyinde LED ışıkların olduğunu söylemiştik. Bu ışıklar, bildirimler veya gelen bir arama ya da şarj olurken pilin ne kadar dolu olduğu gibi çeşitli şeyleri gösterir. Telefon video kaydederken arka taraftaki kırmızı LED yanıp söner. Kullanıcılar ayrıca kimin aradığını bilmek için zil seslerini kişilerle de eşleştirebilir.

Bununla birlikte, Nothing’in Phone (1) modeli yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapıldığı için çevreye duyarlı tüketicilere de hitap edebilir. Plastik bileşenlerin yüzde 50'den fazlası aynı zamanda biyolojik bazlı ve geri dönüştürülmüş kaynaklardan geliyor.

NOTHING PHONE (1) FİYATI – NOTHING PHONE (1) TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

8GB RAM/128GB depolamaya sahip Nothing Phone (1) modelinin fiyatı 399 Sterlin (8 bin TL civarı),

8GB RAM/256GB depolama – 449 Sterlin (9 bin TL civarı),

12GB RAM/256GB depolama – 499 Sterlin (10 bin TL civarı).

Bu fiyatlar, iPhone'lara ve diğer popüler Android modellerine göre oldukça düşük. Nothing’in Phone (1) modelini Türkiye’de satışa çıkarıp çıkarmayacağı konusunda ise şu anda bir şey bilinmiyor.

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