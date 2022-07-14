Türkiye Gazetesi

ABD'nin ve dünyanın saygın eğitim kurumlarından Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) bir ekip, EquiBind adı verilen yapay zeka modelinin, ilaç denemelerinin başarısızlık olasılığını ve maliyetlerini önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. EquiBind modeli, ilaç benzeri molekülleri belirleyerek, mevcut en hızlı hesaplamalı moleküler yerleştirme modellerinden bin 200 kat daha hızlı bir oranda proteinlere başarılı bir şekilde bağlayabilir.

EquiBind sisteminin başarı sırrı geometrik akıl yürütme yöntemini benimsemesi. Bu yöntemle yapay zeka sistemi, herhangi bir ön bilgi olmaksızın bir moleküle hangi proteinlerin uyacağını çok daha hızlı tahmin ediyor. Bu arada, söz konusu çalışma birçok hastalığın tedavisine de ışık tutacak. Bulgular, akciğer kanseri, lösemi ve mide-bağırsak tümörleri için tedavi yöntemi geliştirmede önemli bir adım olabilir.

FIFA, 2022 Dünya Kupası’nda yapay zekalı yeni sistemi kullanacak: Ofsayt tespitine yardım edecek Futbolun uluslararası yönetim organı FIFA, 2022 Dünya Kupası maçlarında hakemlerin ofsayt kararı vermesine yardımcı olmak için yapay zeka destekli kameralar kullanacağını duyurdu. FIFA yöneticileri, yeni sistemin nasıl çalışacağını da açıkladı.

Elon Musk öve öve bitirememişti... Yapay zeka bunu da başardı: İnsanlar gibi oyun oynadı Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI’ın yatırımcıları arasında bulunuyor. Bu şirketin adını daha önce birkaç kez ürkütücü yapay zeka uygulamalarında duyduk. OpenAI’ın en yeni yapay zekası bu defa da video oyun oynamayı öğrendi.