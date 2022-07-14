Türkiye Gazetesi

2011’de Fas’ta bulunan ‘NWA 7034’ isimli meteorit üzerindeki araştırmalar neticelenmeye başladı. Şimdiye kadar meteoritin tam olarak nereden geldiğini bulamayan bilim insanları sonunda yeni bilgiler elde etmeye başladı. Araştırmacılar, Mars'ın geçmişine ilişkin bilgiler elde edilmesini sağlayacak keşfi duyurdu.

Araştırma ekibi, Mars yüzeyinde çapı 100 metreyi bulan çarpma kraterlerinin boyutunu ve dağılımını analiz etmek için öncelikle bir makine öğrenim algoritması geliştirdi. Yapay zeka, Mars Reconnaissance Orbiter'ın (Mars Keşfi Yörünge Aracı) yakaladığı on binlerce görüntüyü değerlendirdi. Ardından Dünya'ya düşen Mars meteorlarının çıkış noktası olabilecek 19 krater belirlendi. Kraterlerin özellikleri NWA 7034'le karşılaştırıldı ve bunlardan sadece birinin uyuştuğu anlaşıldı.

MARS METEORİTİ TARİHE IŞIK TUTTU

Uluslararası Astronomi Birliği’nin küçük kraterlere Dünya'da nüfusu 100 binden az olan bölgelerin adının verilmesi kuralı gereğince, ‘Siyah Güzellik'in geldiği kratere de Avustralya'nın Karratha bölgesinin ismi verildi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada, NWA 7034'ün en eski parçalarının, yaklaşık 1,5 milyar yıl önce Mars yüzeyinden koptuğu bilgisine yer verildi. Bunlar, NWA 7034'ün geri kalanıyla birlikte Karratha kraterini oluşturan çarpışmanın etkisiyle 5-10 milyon yıl önce gezegenden fırladı.

Gezegenbilimci Lagain, "Artık kayanın Terra Cimmeria-Sirenum bölgesinden geldiğini biliyoruz. Burası, Mars'ın evriminin ve farklılaşmasının ilk aşamasını anlamak için ipuçları barındırıyor. Mars'ın nasıl oluştuğunu ve evrimleştiğini anlamak istiyorsak, bu bölgeyi şu ankinden çok daha fazla analiz etmemiz gerekiyor.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Mars görevi için kadın astronotların daha uygun olduğu bulundu Yeni bir çalışma, kadın astronotların Mars'a yolculuk gibi uzun vadeli uzay görevlerinde erkeklere kıyasla daha başarılı olabileceğini ileri sürüyor. Ancak gerçek verilere bakıldığında kadınların arka planda bırakıldığı görülüyor.

Oysa ki hayatın izlerini arıyorlardı… NASA, Mars’ta çöp buldu NASA, Mars kapısı ve ağaç gibi görünen tuhaf kayaların ardından ilginç bir keşifle daha gündemde. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Kızıl Gezegen'i karış karış gezen keşif aracı Perseverance bu kez çöp buldu.