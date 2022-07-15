Türkiye Gazetesi

Hafta başında ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk görüntüleri tüm dünyaya duyurmuştu. Hatırlayacağınız üzere, Webb Teleskobunun, evrenin şimdiye kadar çekilen en net ve en derin görüntüsünü çektiği açıklanarak, evrendeki en uzak ve en eski galaksilere ait bir fotoğraf yayımlanmıştı. Hemen ardından ertesi gün ise NASA, Webb’in çektiği başka fotoğrafları da yayımladı. Bunlar arasında bulutsular ve galaksiler yer alıyordu. Ancak görüntülerin devamı gelmeye devam ediyor.

JÜPİTER'İN UYDULARI DA GÖRÜLÜYOR

NASA, Güneş Sisteminde yer alan Jüpiter gezegenine ait yeni heyecan verici bir görüntü daha paylaştı. James Webb Teleskobunun kızılötesi ışıkta parlayan ‘gaz devi’ olarak tanımlanan Jüpiter'i yakaladığı ilk görüntüler heyecana neden oldu. Üstelik Jüpiter'in uyduları Europa, Thebe ve Metis de fotoğrafta görülebiliyor.

NASA'nın yayımladığı Jüpiter'e ait James Webb verileri (NASA, ESA, CSA)

NASA’nın blog yazısında paylaştığı bu görüntü önceki galaksi ve bulutsu görüntülerinden biraz daha farklı. Çünkü uzay ajansı, aslında bu Jüpiter fotoğrafı üzerinde uzak galaksilerin ve bulutsuların görüntüleri kadar işlem yapmadı. Webb'in fırlatıldığı ilk aylarda çekilen Jüpiter görüntüsü, uzay teleskobunun iyi çalışıp çalışmadığını görmek için esasen kontrol amaçlı çekilen bir fotoğraf.

Bununla birlikte, söz konusu Jüpiter fotoğrafından çıkarmamız gereken bir anlam var. James Webb Uzay Teleskobunun birincil amacı uzak galaksileri, evrenin oluşumunu araştırmak. Ancak kendi Güneş Sistemimizdeki gezegenlerin fotoğrafını da çeken Webb, çok daha geniş bir bilim yelpazesine sahip olduğunu açıkça gösteriyor.

Bu arada, bilim insanları, Jüpiter fotoğrafının netliği ve çözünürlüğü açısından çarpıcı olduğunu söyledi. NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezindeki gezegen bilimi araştırmacılarından Stefanie Milam yaptığı açıklamada, "Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım" dedi.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk renkli görüntüleri yayınladı NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk renkli görüntüleri yayınladı. ABD Başkanı Biden, "Bugün ilk kez uzay dünyasının renkli görüntülerini göreceğiz ve galaksilerin nasıl doğduğunu göreceğiz" açıklamasında bulundu. Dünya’dan yaklaşık 1,5 milyon kilometre ötede görüntü toplayan teleskop, uzayın gizemlerine kapı açıyor.

Jüpiter, bebek gezegenleri yiyerek büyümüş olabilir Antik mitolojide çocuklarını yiyen gezegen Satürn'dür ama gerçekte, bebek gezegenleri yiyenin Jüpiter olduğu ortaya çıktı. Icarus dergisinde yayınlanan yeni bir makalede, NASA'nın Juno misyonundan elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar önemli bulgularını açıkladı. Önceki analizlerden farklı olarak, Jüpiter'in çekirdeğinin beklenenden daha büyük olduğunu fark ettiler.