Türkiye Gazetesi

IPHONE FACETİME NE İŞE YARAR? FACETİME KAÇ TL?

FaceTime, Apple'ın iPhone kullanıcılarının standart FaceTime video protokolü veya FaceTime ses özelliğini kullanarak birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan görüntülü ve sesli sohbet platformudur. FaceTime kullanmak için ödeme yapmanız gerekmiyor. iPhone, iPad ve Mac cihazlarda bulunan FaceTime yaygın şekilde kullanılır. Ancak FaceTime'ı daha önce kullanmadıysanız içeriğimizde öğrenmek istediğiniz her şeyi bulabilirsiniz.

FACETIME NASIL KULLANILIR?

Bir iPhone telefonunuz varsa, iMessage gibi FaceTime da telefon numaranız ile otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak bunun yerine bir e-posta adresiyle kullanmayı da seçebilirsiniz.

iPhone’unuzun bir SIM kartla etkinleştirilmesinden sonra FaceTime otomatik olarak açılır. FaceTime’ı bir iPhone’da kullandıysanız hepsinde aynı iCloud hesabında oturum açmış olduğunuz sürece diğer cihazlarınız da FaceTime aramaları yapmak için telefon numaranızı kullanabilir. Bir iPhone’unuz yoksa, FaceTime bir iPad, iPod touch veya Mac'te FaceTime uygulaması aracılığıyla bir e-posta adresi kullanılarak kurulabilir.

Bununla birlikte, baştan belirtelim, bir telefon numarasını FaceTime'dan tamamen kaldırma seçeneği bulunmuyor ancak çift SIM özellikli bir iPhone’unuz varsa, iki farklı numara arasından seçim yapabilirsiniz. FaceTime ile telefon numarası yerine bir e-posta adresi kullanmayı seçebilirsiniz ve ayrıca kullandığınız e-posta adresini değiştirme seçenekleri de vardır.

FACETIME’DA GÖRÜNTÜLÜ YA DA SESLİ KONUŞMA

FaceTime ile sesli ya da görüntülü arama yapabilirsiniz ayrıca grup konuşmaları yapmak da mümkün. FaceTime Video ve FaceTime Audio olarak iki şekilde adlandırılır. FaceTime Audio, Skype gibi bir VoIP hizmeti olduğu için genellikle normal bir telefon görüşmesinden daha iyi arama kalitesi sunar.

FACETIME İLE UYUMLU CİHAZLAR

Apple cihazlarında kullanılabilen bir uygulama olduğunu yeniden hatırlatalım. FaceTime Video ve FaceTime Audio, iPhone, iPod touch, iPad ve Mac'te çalışır. FaceTime Audio aramalarını HomePod ve Apple Watch üzerinden cevaplayabilirsiniz ancak görüntülü aramalar bu cihazlarda çalışmaz.

FACETIME GÖRÜNTÜLÜ ARAMA NASIL YAPILIR?

FaceTime konuşmaları dinlenebilir mi? FaceTime görüntülü konuşma güvenilir mi? Gelelim görüntülü aramanın nasıl yapılacağına… FaceTime’da görüntülü arama nasıl yapılır? iPhone, iPad veya Mac'inizde FaceTime uygulamasını açtıktan sonra ‘Yeni FaceTime’ butonuna tıklayın, ardından bir kişiyi seçin ve video veya sesli arama seçeneklerinden videoya tıklayın.

Bunun dışında, Rehber ve iMessage üzerinden de doğrudan FaceTime araması başlatabilirsiniz. Ancak Rehber ve iMessage aracılığıyla arama yapmak istediğinizde doğrudan görüntülü arama başlatılacağını unutmayın (yani sesli mi görüntülü mü arama yapmak istediğinizi burada size sormuyor).

FACETİME SESLİ ARAMA NASIL YAPILIR?

Biriyle arama başlatmak istiyor ancak görüntülü sohbet yerine sesli sohbeti kullanmak istiyorsanız FaceTime Audio'yu kullanabilirsiniz. Geleneksel bir telefon görüşmesinden farklı olarak, FaceTime Audio iPhone, iPad veya Mac cihazlarda kullanılır ve Wi-Fi ya da mobil veri üzerinden bağlantı kurabilir.

FaceTime Audio, standart bir telefon görüşmesine tercih edilebilir. Çünkü operatörler tarafından sunulan HD ses servislerini bile aşan daha yüksek kaliteli bir kodlayıcı kullandığından genellikle daha kalitelidir.

FACETİME ANDROİD VAR MI? FACETİME SADECE IPHONE İÇİN Mİ?

iOS 15'ten itibaren FaceTime farklı platformlarda kullanılabilir hale geldi. Böylece web (masaüstü) ve Android kullanıcıları da FaceTime’a katılabiliyor. Ancak bunun için bir iPhone, Mac veya iPad kullanıcısının bir FaceTime bağlantısı oluşturması gerekiyor. Bağlantı oluşturulduktan sonra herkes bağlantı üzerinden aramaya katılabiliyor. Web'den katılmak için Chrome veya Edge tarayıcıları gerekli.

FACETİME BAĞLANTISI NASIL OLUŞTURULUR?

Apple, FaceTime'ın çalışma şeklini iOS 15 güncellemesi ile değiştirdi ve Zoom bağlantısına daha çok benzedi. Diğer kişilerin FaceTime aramanıza katılmak için dokunabileceği bir FaceTime bağlantısı oluşturabilirsiniz.

Bağlantılar, FaceTime aramalarını önceden planlamanıza ve ardından herkesin uygun zamanda toplantıya veya grup sohbetine katılabilmesi için bağlantıları başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. FaceTime, doğrudan Apple Calendar uygulamasıyla entegre olur.

Bağlantı oluşturmak için FaceTime uygulamasını açmanız ve ardından ‘Yeni FaceTime’ın yanındaki ‘Bağlantı Oluştur’ seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Bağlantıyı bir metin mesajında, başka bir mesajlaşma servisinde, bir e-postada veya AirDrop'ta paylaşabilirsiniz ve insanlar katılmak için tıklayabilir.

GRUP FACETİME GÖRÜŞMESİ

Grup FaceTime ile aynı anda 32 kişiye kadar görüntülü (veya sesli) sohbet edebilirsiniz. Grup FaceTime’da konuşan grup katılımcıları küçük kutucuklarla gösterilir ve konuşan kişinin kutucuk boyutu o kişiye dikkat çekmek için büyütülür.

Mevcut bir Grup FaceTime sohbetine istediğiniz zaman yeni kişiler eklenebilir, böylece bir arkadaş grubuyla sohbet başlatabilir ve zaman geçtikçe başka kişiler ekleyebilirsiniz.

Grup FaceTime, FaceTime'ın kullanılabildiği tüm aygıtlarda kullanılabilir ancak daha eski Apple aygıtlarında Grup FaceTime yalnızca ses kapasitesinde kullanılabilir. Buna iPhone 5s, iPhone 6 ve iPhone 6 Plus, iPad mini 2, iPad mini 3 ve iPad Air dahildir.

RESİM İÇİNDE RESİM ÖZELLİĞİ

iOS 14 güncellemesi ile Resim içinde Resim modu kullanılmaya başlandı. Bir FaceTime penceresi açıkken yani sohbet ederken iPhone’unuzda başka şeyler yapabileceğiniz anlamına geliyor.

FACETİME’DA GÖZ TEMASI

FaceTime'ın ayarlarında ‘Göz Teması’ özelliğini etkinleştirirseniz, FaceTime videosunu iPhone veya iPad ekranına bakarken konuştuğunuz kişiyle göz teması kuruyormuşsunuz gibi gösterecek şekilde ayarlar.

FACETİME MEMOJİ VE ANİMOJİ

Görüntülü bir FaceTime sohbetinde, Animoji veya Memoji karakterini yüzünüze yerleştirmeyi seçebilirsiniz. Emoji benzeri Animoji karakterlerinden herhangi birini veya Mesajlar uygulamasında kullanmak üzere oluşturduğunuz herhangi bir Memoji'yi burada kullanabilirsiniz.

FACETİME ARAMA ENGELLEME NASIL YAPILIR?

İstenmeyen FaceTime görüntülü ve sesli aramalar alıyorsanız, Kişiler uygulamasındaki yerleşik engelleme özelliği aracılığıyla bunları durdurma seçeneği vardır. Küçük bir kişi kartı getirmek için FaceTime uygulamasında veya Telefon uygulamasında son FaceTime aramaları listesinde adın veya numaranın yanındaki küçük ‘i’ butonuna dokunabilirsiniz.

Kişi kartının alt kısmında ‘Bu Arayanı Engelle’ seçeneği bulunur ve buna dokunursanız, o kişi artık sizinle iletişim kuramaz.

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