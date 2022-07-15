Türkiye Gazetesi

NASA’nın Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaklaşık 3 tonluk malzeme taşıyan Dragon kargo mekiği Falcon 9 roketi ile fırlatıldı. Gönderilen malzemeler arasında, bilimsel araştırmalarda kullanılacak teknik ekipmanlar ve gıda maddeleri yer aldı.

Görev kapsamında ISS’ye gönderilen kargonun, Dünya yüzeyindeki mineral dağılımını anlamaya yönelik çalışmalarda kullanılacağı aktarıldı. Bilim insanlarının bazı kurak alanlardan gelen tozun rüzgarlarla dünyanın farklı yerlerine nasıl taşındığını ve bu durumun küresel iklim sistemindeki etkisini araştıracağı kaydedildi.

Dragon mekiğinin 36 saat yörüngede kaldıktan sonra 16 Temmuz’da 15.20 civarında ISS’ye kenetleneceği belirtildi. SpaceX böylece “CRS-25” adını verdiği 25’inci görevini gerçekleştirdi. Görevin 33 gün sürmesi bekleniyor.

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Eleştirilere tahammül edemedi... Elon Musk, SpaceX çalışanlarını kovdu ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times'ın haberine göre, Elon Musk kendisini eleştiren SpaceX çalışanlarını işten çıkardı. İlk olarak dün yayınlanan açık mektupta çalışanlar, patronları Elon Musk'ın Twitter paylaşımlarından ötürü davranışını 'sık sık dikkat dağıtan ve utandıran bir kaynak' olarak göstermişti. SpaceX'in bu eylemleri kınaması gerektiğini belirtmişlerdi.