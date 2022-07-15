Türkiye Gazetesi

Sosyal medya ve mesajlaşma platformları son dönemlerde abonelik planları ile gündeme geliyor. WhatsApp, Business (İşletme) hesaplarına yönelik ücretli abonelik planı başlatırken, Telegram, Twitter ve Snapchat’ten de benzer adımlar gelmişti. Instagram da aynı yola koyularak, ücretli abonelere özel içerik özelliğini genişletiyor.

INSTAGRAM'DA ABONELİK DÖNEMİ

Instagram CEO'su Adam Mosseri, içerik oluşturucuların yalnızca aboneler tarafından görülebilen gönderi özelliğini duyurdu. İçerik oluşturucuların (infuencerların ya da diğer ünlü kişilerin vb.) Instagram üzerinden daha fazla para kazanmasını sağlayacak bu yöntemde kullanıcılar, bazı gönderi veya hikayelerini sadece abonelerine özel paylaşabilecek. Böylece para ödeyen kişiler bir içerik oluşturucusunun daha fazla ve daha özel içeriklerini görebilecek.

Daha önce bu yalnızca hikayeler için geçerli olan bir özellikti ancak artık gönderiler için de geçerli hale geldi. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Instagram’ın Reels videoları da abonelik sistemine dahil olacak.

Bir Instagram aboneliği aylık 0,99 ila 99,99 ABD Doları arasında olacak ve içerik oluşturucuların profilinde Abone Ana Sayfası olacak. Mosseri, "Bu, çok daha uzun bir yolda sadece bir adım" diyerek, bu araçların "ABD'de on binlerce içerik oluşturucuya genişletildiğini" söylüyor.

Instagram ücretli abonelik sistemini Türkiye’de başlattı Instagram, Ocak ayında ABD’deki bir grup kullanıcı ile test etmeye başladığı abonelik sistemini Türkiye’ye ulaştırdı. Yeni abonelik planının fiyatı ve ayrıntıları sistemi deneyimlemeye başlayan bazı hesaplarda göründü.

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