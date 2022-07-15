Türkiye Gazetesi

Testin bir parçası olarak, bazı Facebook kullanıcıları, orijinal hesaplarına bağlı dört adede kadar ek profil oluşturma olanağına sahip olacak. Peki, ‘bir kişi neden beş farklı profile ihtiyaç duyar ki?’ diyorsanız Meta’nın bu konudaki açıklamasına göre cevap verelim. Bu profillerin biri arkadaşlar için, biri iş arkadaşları için ve diğerleri ilgi grupları ve örneğin hayranlarla etkileşim kurmak gibi farklı amaçlar için kullanılabilir. Kullanıcıların hala bir hesabı olacak, ancak birkaç tıklamayla profiller arasında geçiş yapabilecekler.

FACEBOOK İSİM KURALINI GEVŞETİYOR

Sözcü Leonard Lam'a göre, profiller Facebook'un politikalarına tabi olacak ve bir profildeki ihlaller hesabı bir bütün olarak etkileyecek. Bu arada ek profillerin isimleri de farklı olabilecek ancak sayı veya özel karakter barındırmaması koşuluyla. Belirtmekte fayda var ki, Instagram'ın aksine Facebook, kullanıcıların kimlikleriyle ilgili katı ve genellikle tartışmalı kurallara sahip, çünkü insanlardan gerçek isimlerini kullanmasını istiyordu ancak bu kuralında esneklik yapacağa benziyor.

Facebook'un hesap sahiplerinin gerçek hayatta kullandıkları adı kullanmaları gerektiği kuralı, Almanya'da yasal işlem yapılmasına bile yol açsa da yıllardır tartışma konusu oldu. Bu arada Facebook, 2021'in dördüncü çeyreğinde şirket tarihinde ilk kez günlük kullanıcı sayısında düşüş gördü.

Bu arada, Facebook’un bu test programını kimlerle başlatacağı bilinmiyor.

Facebook ve Instagram tarihe karışabilir! Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya ağları Facebook ve Instagram, veri gizliliği konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu yazdan itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kapatılabilir.

Facebook hata veriyor: Kullanıcıları çileden çıkardı 2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı bulunan Facebook, oturum açma hatası ile gündemde. Dünya çapında yaşanan kesintilerin sebebi bilinmezken, kullanıcılar oturum açamadıklarını veya uygulamadan atıldıklarını söylüyor.