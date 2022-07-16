Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii İngiltere yolcusu… TUSAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket, 18-22 Temmuz 2022 tarihleri arasında İngiltere’de düzenlenecek dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Farnborough Uluslararası Airshow’a katılacak.

TUSAŞ’ın resmi internet sitesindeki duyuruda, şirketin Milli Muharip başta olmak üzere tüm ürünlerini sergileyeceği havacılık fuarında ATAK ve HÜRKUŞ uçuş gösterisi gerçekleştirecek.

Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında gösterilen Farnborough Uluslararası Airshow’a 96 ülkeden 80 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ATAK, GÖKBEY, HÜRKUŞ, HÜRJET, ANKA, AKSUNGUR, MMU, ŞİMŞEK ve son olarak MMU simülatörü ile yer alacak.

ATAK VE HÜRKUŞ HAYRAN BIRAKACAK

ATAK ve HÜRKUŞ’un uçuş gösterilerinin de olacağı Farnborough Uluslararası fuarı hakkında konuşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough’da özgün ürünlerimiz ile yer almak önceki yıllardaki katılımlarımıza göre daha anlamlı oldu. Bu yıl ATAK ve HÜRKUŞ burada izleyenler ile buluşacak ancak umuyorum ki bir sonraki Farnborough fuarına HÜRJET ve ATAK 2 ile katılım gösterir, ülkemizin havacılık gelişimini, teknolojisini ve üretim alanlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oluruz.” dedi.

TUSAŞ, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ise, “18-22 Temmuz'da dünyanın en önemli havacılık fuarları arasında yer alan Farnborough Uluslararası Airshow’dayız. Fuarda özgün ürünlerimiz ve uçuş gösterileri ile ATAK ve HÜRKUŞ izleyenlerle buluşacak.” şeklinde bir mesaj yayımladı.

Bir ilke daha imza attı: TUSAŞ'tan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımı Milli ve yerli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geliştirdiği hava araçlarının tasarımdan üretime kadar tüm süreçlerde ihtiyaç duyulan testlerde zaman tasarrufu sağlayacak olan 50 bin çekirdekli bilgisayar yatırımına imza attı.

TUSAŞ Başkanı'ndan heyecanlandıran açıklama: Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı hedefi yüzlerce kilometreden vuracak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve yerli savunma sanayi şirketlerinin öncülüğünde sürdürülen milli teknoloji hamlesi tam gaz devam ederken sevindirici haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor. TUSAŞ Başkanı Temel Kotil, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağına ilişkin önemli ayrıntıları açıkladı.