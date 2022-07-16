Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Twitter, Salı günü Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın alma anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle milyardere dava açtı. Delaware Chancery Mahkemesi’ne sunulan belgelerde Twitter, Elon Musk’ın satın alma anlaşmasını hisse başına 54.20 dolar (toplamda 44 milyar dolar) fiyatla tamamlamasını talep etti.

Elon Musk’ın avukatları ise karşı bir dava açarak, Twitter'ın satın alma işlemini iki ay içinde bitirme talebinin reddedilmesini istedi. Twitter, Musk ile olan birleşme anlaşması 25 Ekim 2022'de sona erdiği için davanın Eylül ayında başlamasını talep etti.

Musk'ın avukatları, yanlış ve spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın Twitter'ın değeri için oldukça önemli olduğunu savundu. Twitter’ın spam ve bot hesapların sayısına ilişkin yanlış bilgi verdiğini de tekrarladılar. Bu arada, Musk’ın hukuk ekibi davanın en erken 13 Şubat 2023 veya sonrasında görülmesini istedi.

Bankalar tarafından Musk'ın Twitter’ı satın alması için taahhüt edilen borç finansmanı paketinin süresi Nisan 2023'te doluyor. Bu, ilk davanın Şubat ayında başlayıp Nisan ayına kadar bitmemesi durumunda anlaşmanın çökebileceği anlamına geliyor.

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Twitter, Elon Musk'a dava açtı! Sosyal medya devinden milyardere 'bahane' suçlaması Sosyal medya şirketi Twitter ile milyarder iş insanı Elon Musk arasındaki satın alma krizi yargıya taşındı. Twitter yönetimi, hisse başına 54.20 dolar olarak anlaşmaya varılan satışın tamamlamasını talep ediyor.