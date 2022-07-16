Türkiye Gazetesi

Nikkei Asia’nın haberine göre Intel, müşterilerine işlemcilerinin ve diğer yonga setlerinin çoğunun fiyatlarını bu yıl içinde yüzde 10 ila 20'ye kadar artıracağını iletti. Bu demek oluyor ki, dizüstü bilgisayarlardan sunuculara kadar onlarca bilgisayar ürününde fiyat artışı gerçekleşecek. Aynı zamanda fiyatların zamlanmasıyla birlikte bu ürünlere talebin zayıflaması ve satışların düşmesi de beklentiler arasında.

Nikkei'ye yapılan açıklamada, "Intel, enflasyonist baskılar nedeniyle işinin belirli bölümlerinde fiyatlandırmayı artıracağını belirtti. Şirket, müşterileri bu değişiklikler hakkında bilgilendirmeye başladı." şeklinde bir ifadeye yer verildi.

ÇİPLERE ZAM YIL SONUNDA GELİYOR

Intel, yıl sonunda işlemci fiyatlarını artıracak ve üst seviye işlemcilere yapılacak zammın oranı yüzde 20’yi bulacak. Çip fiyatlarının artmasının ardından bilgisayar fiyatlarına da zam gelecek. Bu arada Intel, zammın nedeni olarak küresel enflasyonu, tedarik zinciri aksamalarını, maliyetteki fiyat artışını ve lojistik maliyetindeki fiyat yükselmelerini gösteriyor.

COVID-19 pandemisinde çok daha fazla insan evden çalışmaya başladı ve bu gelişmenin sonucu olarak, 2020 / 2021 yıllarında bilgisayar satışları önemli ölçüde arttı. Ancak bu balonun patlaması uzun sürmedi ve Acer, ASUS gibi başlıca Intel müşterileri satışları yavaşlatacaklarını bildirdi. Çünkü, 2022 yılının ilk iki çeyreğinde bilgisayar satışları, 2021’in aynı dönemlerine göre sırasıyla yüzde 7 ile yüzde 12 azaldı. Bu da şirketleri üretimi yavaşlatmaya yöneltti.

Intel, yeni çiplerini tanıttı: Yüksek performanslı, ultra ince ilk bilgisayarlar yolda Dünyanın en büyük yarı iletken yonga üreticilerinden Intel, 12’nci nesil Core P ve U serisi mobil işlemcilerini resmen tanıttı. 14 adede kadar çekirdeğe sahip Intel'in hibrit mimariyle geliştirilen en yeni mobil yongaları, Windows bilgi işlem gücünde nesiller boyunca bir değişim olacak.

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