Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Yapılan araştırmaya göre bilgisayar sevkiyatları yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,3 düşüşle 71 milyon olarak gerçekleşti. Pazarın lideri Lenovo 17,5 milyon satış yapabilirken yüzde 12,1 kayıp yaşadı. İkinci sıradaki HP ise 13,5 milyon satış ile yüzde 27,6 geriledi ve en büyük kaybı yaşayan firma oldu. Dell bu dönemde 13,2 milyon satış yaparken yüzde 5,3 geriledi. Acer grubu 5 milyon satış ile yüzde 19,2 gerilerken M1 yongasına rağmen Mac satışları 4,8 milyon ile yüzde 22,5 kayıp yaşadı. Asus ise 4,7 milyon satış ile yüzde 4,6 küçüldü ve kötü gidişattan en az etkilenen firma oldu.

Bilgisayar fiyatlarını artıracak gelişme! Tüm ürünlere zam geliyor Geliştirdiği işlemciler ile tanıdığımız Intel, zam haberiyle gündemde. İlerleyen haftalarda işlemcilere zam yapmasıyla birlikte bilgisayar fiyatlarının da artması bekleniyor.

Bilgisayar satışlarında kur etkisi! Ucuzken bakıyoruz, artarken alıyoruz Lenova Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, kurdaki dalgalanma ile bilgisayar satışlarının da arttığını belirterek “İlginçtir, kur sabitken satışlarda ciddi bir artış olmuyor. Kur yükselmeye başlayınca tüketiciler ‘Ne alırsam kârdır’ düşüncesiyle alıma geçiyor" dedi.