Türkiye Gazetesi

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA ve maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN Sistemi, radardan bildirilen konuma yönlenme sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabilme özelliklerine sahip.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme muhteviyatında TSK için geliştirilen ŞAHİN Sistemi kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

KOLAY KURULUM ÖZELLİKLERİNE SAHİP

Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlara kullanılacak olan ŞAHİN Sistemi, kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisini barındırmakta. Uzaktan komuta yeteneğine sahip olan ŞAHİN Sistemi, 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı (ATOM) ile 700 metre etkili menzile sahip.

Türkiye’den savunma sanayisinde bir ilk daha: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlanıyor Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katmaya devam ediyor. Her alanda milli ve yerlilik konusunda başarılı bir şekilde ilerleyen Türkiye, bir ilke daha imza attı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk mühendislerince tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimiyle başlanacağını bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu: ANKA İHA'ya yeni yetenek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yerli ve milli savunma sanayi hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Hava, kara ve deniz araçlarının yanı sıra yazılımlar da her geçen gün millileştiriliyor. Son olarak ANKA İHA (insansız hava aracı) için bir gelişme yaşandı. Yerli İHA'nın yeni yetenekler kazandığı açıklandı.

Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii alanında iş birliği Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında iki ülke savunma sanayisi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik iki mutabakat muhtırasına imza atıldı.