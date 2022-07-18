Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesinin öncü şirketlerinden Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 insansız hava araçları, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta önemini daha fazla gösterdi. Ukrayna cephesine önemli zaferler kazandıran ve bu nedenle Ukrayna'da hakkında şarkılar bestelenen Bayraktar TB2, Ukrayna halkına destek vermek isteyenlerin de ilk seçeneklerinden biri haline geldi.

BAYRAKTAR TB2 KAMPANYALARI ARTIYOR

Ukrayna ordusuna ve halkına destek için Bayraktar TB2 satın alınıp bağışlanması amacıyla bazı ülkelerde bağış kampanyaları düzenleniyor. Kampanyalar sonunda Ukrayna'da 3, Litvanya'da 1 Bayraktar TB2 alımı için hedeflenen rakamlara ulaşıldı. Polonya'da aynı amaçla açılan kampanya ise sürüyor. Baykar, Ukrayna ve Litvanya'daki kampanyalara karşılık olarak toplam 4 Bayraktar TB2'yi hibe edip, toplanan kaynağın da Ukrayna halkı için kullanılmasını istemişti.

20 Ağustos 2021'de Kiev'de düzenlenen Ukrayna Bağımsızlık Günü'nün askeri geçit töreni provasında Bayraktar TB2 drone görüntülendi

Söz konusu kampanyaların uyandırdığı ilgi ve başarı bir yenisini getirdi. Norveç'te, Ukrayna ile dayanışma amacıyla Bayraktar TB2 alımına yönelik bağış kampanyası başlatıldı. Her Norveçliden 10 krondan az kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtilen kampanyada, 250 krondan fazlasını veren ilk bin kişiye bağışlanacak hava aracının ismini belirleme fırsatı da verilecek.

Kampanya kapsamında 55 milyon kron (yaklaşık 5,5 milyon dolar) toplanması ve Ukrayna Büyükelçiliği yardım fonuna iletilmesi hedefleniyor.

7 AKINCI TİHA'dan bayram fotoğrafı! Selçuk Bayraktar paylaştı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Selçuk Bayraktar pistte bayram için bir araya gelen AKINCI TİHA'ların görüntülerini paylaştı.

Ukraynalı TB2 operatörü anlattı: Rus S-300'ü Bayraktar'ı vurdu ancak... Ukrayna'da sergilediği başarılı performans ile bir kez daha dünyanın dikkatini çeken Bayraktar TB2, bu kez de İngiliz basınında yer aldı. Bayraktar TB2 operatörü Ukraynalı bir pilot, The Times tarafından yayımlanan haberde işgal sürecinde başından geçenleri anlattı. Operatör, "TB2 SİHA'nın kalitesi çok etkileyici. Hemen hemen tüm uçuş sistemleri yedeklenmiş olduğundan, yedek sistemler devreye giriyor ve önemli hasarlara rağmen üssüne geri dönebiliyor" dedi.