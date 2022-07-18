Türkiye Gazetesi

Eğer bir iPhone akıllı telefon kullanıyorsanız, bu haber tam size göre bir uyarı niteliğinde. Cihazınızı kullanırken dikkatsiz şekilde yapacağınız tek bir tıklama başınızı uzun süre ağrıtabilecek türden. Bir TikTok fenomeni, paylaştğı video ile kendi tecrübesini dile getirdi ve üçüncü taraf bir kimseden gelen bildirimlere tıklamanın tehlikelerini vurguladı. Bu sinsi dolandırıcılığa karşı uyanık olun!

TikTok’ta 23 milyon takipçisi bulunan Jamie Nyland, iPhone kullanıcılarını uyararak asla tıklamamaları gereken bir ‘Tamam/Okay’ butonundan bahsetti. Videoda Nyland’ın karşısına açılır pencerede ‘Virüs Uyarısı! iPhone'unuza olası bir virüs bulaştı! Telefonunuzu şimdi taramak için Tamam butonuna tıklayın’ yazıyordu. İşte, bu tür bir bildirim alırsanız çok dikkatli olun!

IPHONE TELEFONDA BUNA SAKIN TIKLAMAYIN

Söz konusu açılır penceredeki mesaj ile kullanıcılar, ‘Tamam’ butonuna tıklamaya teşvik ediliyor. Ancak buna tıkladıktan sonra cihaza gerçek anlamda bir virüs bulaşıyor ve işler değişiyor.

iPhone'da kullanıcıların karşısına çıkan 'Virüs Uyarısı! iPhone'unuza olası bir virüs bulaştı! Telefonunuzu şimdi taramak için Tamam butonuna tıklayın' uyarısı bu şekilde

TikTok fenomeni, Apple'dan gelmeyen tüm açılır pencerelere (bildirim, uyarı vs.) şüpheyle yaklaşılması ve Apple markasını taklit eden siber dolandırıcılara karşı uyanık olunması gerektiğini söylüyor. Nyland, "Bu mesajı iPhone'unuzda görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın" dedi. Devamında ise “Ekrandaki herhangi bir şeye dokunursanız siber saldırıya uğrayacaksınız." şeklinde bir uyarı yaptı.

Bildirimin tasarımı ve kullanılan ifadeler iPhone kullanıcılarını paniklettiği için muhtemelen bazı kullanıcılar bu mesaja tıkladı. Ancak mesajın Apple’dan gelmediği aslında anlaşılıyor çünkü orijinal iOS bildirimlerinin kenarları hafif eğimlidir ancak bu açılır pencere öyle değil. Ancak metnin ürkütücü olması nedeniyle panik halindeki kullanıcılar yanlışlıkla tıklayabiliyor.

Nyland'ın videosu 500 binden fazla beğeni ve on binlerce yorum aldı. Yorumlardan birine göre aynı bildirim Android cihazlarda da ortaya çıkıyor. Bu tür siber saldırılardan kendinizi korumak için yapabileceğiniz en kolay ve etkili adım işletim sistemi yazılımınızı güncellemeniz ve cihazınızda bir tane anti virüs uygulamasının çalıştığından emin olmanız.

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