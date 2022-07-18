Türkiye Gazetesi

MSB’ye ait sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarla servis edilen söz konusu video klipte Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA) yer aldı. Ayrıca video klipte, SİHA’lar ile gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer aldı.

MSB tarafından yapılan Twitter paylaşımında, “Semalarda şahlanır yerli ve milli gururlarımız, Dalga dalga vatan olur şu parlayan yıldızlarımız. Yerli ve millî gururumuz İnsansız Hava Araçlarımız ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz daha güçlü” ifadeleri kullanıldı.

Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 için bağış kampanyasına başladı: Türkiye’den SİHA alıp, Ukrayna’ya gönderecekler Litvanya’nın ardından bir ülke daha Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. İşte o ülke Norveç…

Kandil'e SİHA atışıyla 2 terörist etkisiz hale getirildi Kandil'de mağaraya girmeye çalışan iki terörist SİHA atışıyla etkisiz hale getirildi.