Türkiye Gazetesi

İş insanı, avukat ve doktor gibi meslek gruplarındaki kişiler siber korsanların hedefi oldu. İtibarlı meslek grubu mensubu kişiler oltalama yöntemiyle tuzağa çekiliyor. Siber zorbalar, oltalama yöntemi denilen sahte linklerle (internet bağlantılarıyla) itibar sahipli kişileri ağına çekiyor.

Instagram hesabınıza bu tür bir direkt mesaj gelirse irtibat kurmayın ve mesajı silerek, kullanıcıyı şikayet edin

Sahte bir hesaptan gönderilen mesajda ‘Hakkınızda kötü içerikli iddialar var’ denilerek kişiler belirtilen linke yönlendiriliyor. Sahte hesap sahibi kişinin de profili genellikle iş sahibi insanlardan oluşuyor. Böylelikle linke tıklamak için bir güven oluşturuluyor.

BU TÜR LİNKLERE TIKLAMAYIN

Kişiler bu tuzağa düştüğünü anladığında bir takım önlemler alabiliyor. Bunlardan en önemlisi sahte mesajların ekran görüntüsü ve hesabınız ele geçirildikten sonra kaydedilen mail adresiyle savcılığa başvurulması. Sonraki adımlarda eğer varsa iç yazışmaları delil olarak sunulması önem arz ediyor.

Öte yandan uzmanlar, bu tarz dolandırıcılıklara karşı sosyal medya hesapları şifrelerinin birbirlerinden farklı olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Instagram da abonelik sistemini başlattı: Artık her gönderiyi göremeyeceksiniz Meta’ya ait sosyal medya ağı Instagram, ücretli abonelik sistemini başlattı. Buna göre, bir kullanıcı takip ettiği bir kişinin özel gönderilerini ve hikayelerini görebilmek için ücret ödemek zorunda kalacak.

Facebook ve Instagram tarihe karışabilir! Teknoloji devi Meta’ya ait sosyal medya ağları Facebook ve Instagram, veri gizliliği konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle bu yazdan itibaren Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kapatılabilir.