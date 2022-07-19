Türkiye Gazetesi

2022 yılı verilerine göre, dünyada en fazla Instagram kullanıcısına sahip ülkeler belli oldu. Türkiye en fazla Instagram kullanan ülkeler arasında 6’ncı sırada yer alırken ülkemizde 52,15 milyon kişinin uygulamayı kullandığı kaydedildi.

Instagram’a ilişkin güncel kullanıcı verilerini medya takip kurumu Ajans Press, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre derledi. Listenin ilk sıralarında kimlerin olduğu da merak ediliyor. İşte en fazla Instagram kullanıcısına sahip 5 ülke;

1. Hindistan, 230,25 milyon kullanıcı ile ilk sırada yer alıyor, 2. ABD, 159,75 milyon Instagram kullanıcısına sahip, 3. Brezilya’da Instagram’ı 119,45 milyon kişi kullanıyor, 4. Endonezya’da ise 99,15 milyon kişi, 5. Rusya, 63 milyon Instagram kullanıcısı ile listenin beşinci sırasında.

Listede sadece 20 ülke yer alırken, son sırada 16,1 milyon kullanıcı ile Ukrayna yer aldı. 3 yıl önceki veriler incelendiğinde, Türkiye’deki Instagram kullanıcı sayısının 34 milyon olduğu ve 3 yılda 18 milyondan fazla kişinin Instagram hesabı açtığı görüldü.

Instagram dolandırıcılarına dikkat! Özellikle seçip kandırmak için her yolu deniyorlar Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya ağı dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. İnsanları kandırarak hesap bilgilerini ele geçirmek isteyen siber dolandırıcıların yeni hedefi ise tanınmış kişiler.

Instagram da abonelik sistemini başlattı: Artık her gönderiyi göremeyeceksiniz Meta’ya ait sosyal medya ağı Instagram, ücretli abonelik sistemini başlattı. Buna göre, bir kullanıcı takip ettiği bir kişinin özel gönderilerini ve hikayelerini görebilmek için ücret ödemek zorunda kalacak.