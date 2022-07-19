Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli imkanlarla Baykar tarafından geliştirilen İHA ve SİHA’lar dünyanın gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz hafta Baykar’ın Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar İngiliz The Telegraph gazetesine konuşmuştu. Bu defa da Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN International'da Julia Chatterley’in sunduğu First Move programına açıklama yaptı.

Programda, Ukrayna’nın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2’lerin Rusya işgaline karşı kullanıldığı ve önemli zaferlerin elde edilmesine katkı sağladığı vurgulandı. TB2 SİHA’lar Ukrayna’da ‘direnişin sembolü’ olarak tanımlanırken, Baykar’ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar, “Bildiğiniz üzere Ukraynalılar sivil altyapılarına, kültürlerine yapılan çok ağır ve orantısız bir saldırı altındalar. Biz Bayraktar olarak insansız teknolojilerin geliştiricisi ve üreticisiyiz. Bayraktar TB2 bir sembol haline geldi ve biz bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

UKRAYNA İÇİN BAYRAKTAR SİHA BAĞIŞLANDI

Son dönemlerde Ukrayna’ya yardım amaçlı birçok ülkede kampanyalar düzenleniyor. Bunlardan bazıları da Bayraktar TB2 kampanyaları. Litvanya’nın ardından Norveç de geçtiğimiz günlerde böyle bir kampanya başlattı. Haluk Bayraktar, daha önce Litvanya’nın düzenlediği TB2 bağış kampanyasına katıldıklarını ve 3 adet Bayraktar TB2 hibe ettiklerini belirterek, “Bu bağlamda bağış kampanyalarına katılarak insansız hava aracı teknolojimiz Bayraktar TB2 SİHA'ları ücretsiz olarak verdik." dedi.

Haluk Bayraktar, konuşmasının devamında ise sunucunun sorusu üzerine Bayraktar TB2’nin özelliklerinden bahsetti:

“Bayraktar TB2, orta irtifa-uzun dayanım sınıfı bir platform. Tamamen otonom uçabiliyor ve son 7 yıldır aktif olarak kullanılıyor. Operasyonel olarak kendini kanıtlamış sağlam bir sistem. Her türlü ortamda uçabiliyor, son derece yüksek teknolojiye sahip. Fiyat - performans oranı çok yüksek olan bu sistem son derece yoğun elektronik harp uygulanan ortamlara direnebiliyor. Uzun süreler boyunca uzun menzilli gözetleme yapmanıza olanak sağlıyor, pilot olmadığı için insan hayatı da riske atılmıyor. Kendini pek çok düşman hedefi karşısında kanıtladı, her türlü ordu için değerli bir varlık, bir güç çarpanı.”

HALUK BAYRAKTAR: 'RUSYA'YA TB2 SATMAYACAĞIZ'

Ukrayna ile uzun yıllar iş birlikleri yaptıklarını kaydeden Haluk Bayraktar, “Birlikte güçlü bağlar kurduk. Ukrayna savaştan önce de Bayraktar TB2'leri kullanıyordu. Bu İHA'lar size yalnızca gözetleme ve keşif kabiliyeti sağlamıyor. Hassas mühimmatları olduğu için hedeflere son derece hassas bir şekilde angaje olabiliyor. Savaştaki gelişmeleri biz de medya ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Platformumuz düşman hattının ötesine geçti ve son derece iyi sonuçlar verdi. Kendini orada da ispatladı.” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca merak edilen bir soru da Baykar Genel Müdürü Bayraktar’a soruldu. ‘Rusya'ya SİHA satar mısınız?’ şeklindeki bir soruya Haluk Bayraktar, “Türkiye ile Ukrayna arasında özellikle havacılık ve uzay alanında stratejik düzeyde bir ilişki var. Türkiye silahlı İHA teknolojisi ile Ukrayna'yı destekliyor. Rusya'ya hiçbir şey iletmedik veya tedarik etmedik. Böyle bir şeyi asla yapmayız. Çünkü Ukrayna'nın bağımsızlığı ve egemenliği için verdiği direnişi destekliyoruz” dedi.

Bir Avrupa ülkesi daha Bayraktar TB2 için bağış kampanyasına başladı: Türkiye’den SİHA alıp, Ukrayna’ya gönderecekler Litvanya’nın ardından bir ülke daha Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA (silahlı insansız hava aracı) satın alarak Ukrayna’ya göndermeyi planlıyor. İşte o ülke Norveç…

7 AKINCI TİHA'dan bayram fotoğrafı! Selçuk Bayraktar paylaştı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Selçuk Bayraktar pistte bayram için bir araya gelen AKINCI TİHA'ların görüntülerini paylaştı.