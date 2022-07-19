Türkiye Gazetesi

Birkaç ay önce, Curiosity uzay aracının Mars’ta bir kapı bulduğu iddia edilmişti. Günlerce bu haber konuşulmuş ancak kapıya benzeyen şeyin aslında Mars depremleri sonucunda gerçekleşen erozyon nedinyle oluşan kaya kırıklıkları olduğu açıklanmıştı. Şimdi de Mars yeni bir keşifle gündemde.

MARS'TA İLGİNÇ KEŞİF

2021 yılında Mars yüzeyine inen Perseverance aracından alınan yeni bir görüntü, birbirine dolanmış bir ipliğe benzeyen cisim buldu. 12 Temmuz'da, Perseverance'ın ön tarafındaki kamerası ilginç bir çöp parçasını görüntüledi. NASA, o görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. NASA sözcüsü ise bir e-postada, nesnenin tam olarak ne olduğu henüz net olmasa da Mars görevlerinden kalan bir enkaz ya da çöp olabileceğini söyledi.

Mars'ta keşfedilen iplik benzeri cisim (Foto: NASA)

Haziran ayında da Mars yüzeyinde insan çöpü bulunmuştu. Yine Perseverance'ın çektiği bir görüntüde, kayaların arasına sıkışmış termal bir battaniye bulunuyordu. NASA, söz konusu cismin Şubat 2021'de Mars’a inen Perseverance’a ait olduğunu açıkladı.

Mayıs ayında NASA'nın yayımladığı Mars fotoğraflarında dikkat çeken bir detay sosyal medyada gündem olmuştu. Fotoğrafa dikkatli bakıldığında mağara kapısı gibi duran bir ayrıntı göze çarpıyordu. Fotoğraf, Curiosity uzay aracındaki Mast Camera aracılığıyla 7 Mayıs günü çekildi. Uzmanlar, kayadaki kapı şeklindeki yarığın baskı nedeniyle kesik şeklinde meydana gelen bir kırık olabileceğini söyledi. Kayanın kırılmasına yol açabilecek baskının ise Mars depremlerinden kaynaklanabileceği belirtiliyor.

Oysa ki hayatın izlerini arıyorlardı… NASA, Mars’ta çöp buldu NASA, Mars kapısı ve ağaç gibi görünen tuhaf kayaların ardından ilginç bir keşifle daha gündemde. ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın Kızıl Gezegen'i karış karış gezen keşif aracı Perseverance bu kez çöp buldu.

NASA'nın yayınladığı fotoğrafta dikkat çeken ayrıntı: Mars'ın kapısı mı? ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kızıl Gezegen Mars'ta yer alan keşif araçları sayesinde önemli bilimsel çalışmalara imza atıyor. Mars keşif araçları, Kızıl Gezegen'de çektikleri görüntüleri dünyadaki bilim insanlarına gönderiyor. NASA'nın yeni yayımladığı bir fotoğraf komplo teorisyenlerini heyecanlandırdı.