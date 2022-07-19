Türkiye Gazetesi

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, "zihnini" bulut bilişim hizmetine (cloud) yüklediğini söyledi. Kripto para birimi Dogecoin'in kurucusu Billy Markus, Twitter hesabından Musk'a "zihnini buluta yükleseydi ne olacağını" sordu.

Musk bu sorunun hemen ardından gelen, "Beyninizi buluta yükleyebilseydiniz ve kendinizin sanal bir versiyonuyla konuşabilseydiniz, arkadaş olur muydunuz?" sorusuna "Çoktan yaptım." cevabını verdi.

Musk daha önce şirketi Neuralink'in 2022'ye kadar insan beynine bilgisayar çipleri yerleştirmeye başlamayı planladığını belirtmişti.

Elon Musk vaat etti Neuralink'in rakibi gerçekleştirdi: Beyin çipleri ilk kez kullanıldı Milyarder Elon Musk, Neuralink isimli beyin – bilgisayar arayüzü tasarlayan bir şirketin kurucusu. Musk’ın sıklıkla bahsettiği insan beyin çiplerinin en büyük rakibi Synchron isimli bir şirket daha bulunuyor. Synchron, Musk’ın Neuralink şirketini geride bırakarak ilk insanlı testini yaptı.

Elon Musk öve öve bitirememişti... Yapay zeka bunu da başardı: İnsanlar gibi oyun oynadı Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, yapay zeka şirketi OpenAI’ın yatırımcıları arasında bulunuyor. Bu şirketin adını daha önce birkaç kez ürkütücü yapay zeka uygulamalarında duyduk. OpenAI’ın en yeni yapay zekası bu defa da video oyun oynamayı öğrendi.