Türkiye Gazetesi

Instagram, Facebook ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta’nın CEO’su Mark Zuckerberg'in Instagram’dan yaptığı duyuruya göre, kullanıcılar artık aradıkları işletmeleri veya turistik yerleri uygulama üzerinden bulabilecek. Harita size yakındaki yerlerin bir listesini gösterecek ve belirli bir yerle ilgili gönderileri veya yalnızca belirli işletme türlerini görmenizi de sağlayacak.

INSTAGRAM HARİTALAR NASIL KULLANILACAK?

Peki, Instagram kullanıcıları bu haritaya nasıl ulaşacak? Bunun birkaç yolu var; örneğin, birisi bir gönderide veya hikayede bir yeri etiketlerse, konumun sayfasına gitmek için etikete dokunabilir ve ‘konumu gör’ seçeneğine tıklayabileceğiz. Harita üzerinde hareket ederek yakınlarda neler olduğunu görebileceğiz. Ayrıca Keşfet sekmesinde yerleri, şehirleri arayabilirsiniz. Bir yer arama sonucuna dokunursanız haritadaki konumu karşınıza çıkacak.

Mark Zuckerberg, Instagram uygulamasında haritaların nasıl kullanılacağını bir hikaye paylaşarak açıkladı

Bir bölgeyi aradıktan sonra, yalnızca restoranları, parkları veya diğer belirli yerleri görmek için arama sonuçlarını filtreleri kullanarak daraltabilirsiniz. Daha sonra kontrol etmek isterseniz konumları da kaydedebilirsiniz. Kayıtlı yerlere profilinize gidip sağ üstteki hamburger menüsüne dokunarak ve Kaydedildi'ye dokunarak erişebilirsiniz.

Şirket, geçtiğimiz yıl belirli ülkelerde güncellenen haritayı test etmeye başladı ancak Zuckerberg'in Salı günkü Hikayesine göre artık haritalar daha yaygın. Bu arada Instagram son dönemlerde iki özellğine ağırlık veriyor; bunlardan birincisi elbette Reels videoları. Instagram'ın TikTok'tan kopyaladığı kısa biçimli video formatı olan Reels artık platformun temel gönderi şekli haline gelmeye başladı. Instagram'ın ağırlık verdiği ikinci özelliği ise alışveriş. Mağaza özelliğini geliştiren şirket, geçtiğimiz günlerde Direkt Mesajlar üzerinden ödeme yapmayı da kolaylaştıran bir özelliği test etmeye başladı.

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