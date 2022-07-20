Türkiye Gazetesi

İlk olarak 2015 yılında MacBook bilgisayar ile kullanıcıların karşısına çıkan kelebek klavye tasarımı ilk başlarda büyük bir başarı yakalamış gibi görünse de ilerleyen yıllarda birçok şikayetin konusu haline geldi. Çünkü kullanıcılar tasarımdan kaynaklı olarak en küçük tozun bile içine girdiğini ileri sürdü. Şikayetler üzerine bir adım atan Apple, 2019 yılında çıkardığı bilgisayarlarında bu tasarımdan vazgeçti.

Kelebek klavyeye sahip MacBook kullananlar Apple’a dava açarak, şirketin kusurlu tasarımın farkında olmasına rağmen piyasaya sürdüğünü iddia etti. Bu şekilde MacBook Air ve MacBook Pro modellerini kapsayan onlarca dava açıldı.

ABD'nin Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesindeki bir davada Apple, suçlamaları kabul etmedi ve anlaşma yolunu seçerek 50 milyon dolar karşılığında davayı noktaladı. Apple’ın ödeyeceği 50 milyon doların klavye sorunları yaşayan kişilere dağıtılacağı aktarıldı.

Apple’dan casus yazılımlara önlem: iPhone’lara ‘kilitleme modu’ Teknoloji üreticisi Apple, casus yazılımlar ile cihazlarının hedef alınmasını önlemek amacıyla ‘kilitleme modu’ getirmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Pegasus isimli casus yazılımı ile gazetecilerin ve insan hakları savunucularının hedef alındığı ortaya çıkmıştı.

Apple Watch 8 ateş ölçümü yapabilecek Sağlık ve spor özelliklerine gelen son yenilikler ile akıllı saatler artık saatten çok çok daha fazlası haline gelmeye başladı. Akıllı saat denilince akla ilk gelen markalardan biri de Apple ve şirketin ‘Watch’ olarak adlandırdığı modeller. Teknoloji devi Apple, Watch 8 akıllı saatine öyle bir özellik ekliyor ki özellikle pandemi döneminde işimize oldukça yarayacak.