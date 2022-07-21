Türkiye Gazetesi

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1969’daki ilk insanlı Ay yolculuğunda Apollo 11’in iniş yaptığı yere zoom yapılan çarpıcı bir video yayımladı. Dün Uluslararası Ay Günü dolayısıyla yayımlanan videoda, astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in ayak izleri olaydan 53 sene sonra bile net bir şekilde görünüyor.

ARTEMİS 1 PROJESİYLE AY'A YENİDEN SEFER DÜZENLENECEK

NASA, Twitter’da yayımladığı videoda, “Bugün Apollo 11’in Ay’a inişinin ve insanların başka bir dünya yüzeyine ayak basmasının yıldönümü. Lunar Reconnaissance Orbiter'dan alınan bu video, astronotların ayak izlerinin onca zaman sonra hala orada durduğunu gösteriyor” ifadesini kullandı.

NASA, Apollo 11'in meşhur olduğunu ama Rover ve Surveyor gibi robotik araştırma araçlarının yanı sıra Apollo 8, 9 ve 10 gibi Ay'a seferi test eden mürettebatlı görevler de dahil bir dizi gelişmenin bu başarıya yol açtığını duyurdu. Uzay dairesi, Artemis 1 projesiyle Ay’a yeniden insanlı sefer düzenlemeyi planlıyor.

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