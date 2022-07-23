Türkiye Gazetesi

Türk Hava Kuvvetleri'nin, hava ve sınır güvenliği, ulusal çıkarların korunması ve terörizmle mücadele çalışmalarında en önemli görevlerden birini 152'nci Jet Filo üstleniyor.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığında bulunan filo, gecenin zifiri karanlığında dahi hızlı ve çevik olmaları dolayısıyla, düşman topraklarına düzenledikleri ani baskınlarla bilinen "Akıncılara" benzetildiği için "Akıncı Filo" çağrı koduyla anılıyor.

F-16 savaş uçaklarını kullanan filo, icra ettiği "Av-önleme" ve "Av-bombardıman" çoklu görevleriyle sınırların güvende kalmasını sağlıyor.

Görevlere büyük bir dikkatle hazırlanan "Akıncı Filo" pilotları, operasyonun ve sahasının en ince ayrıntısına kadar incelendiği toplantılara katılıyor. Toplantıların ardından teçhizatlarını kuşanan pilotlar, vatan müdafaası için "çelik kanatlı" yol arkadaşlarıyla zorlu görevlere uçuyor.

24 SAAT ALARM REAKSİYON NÖBETİNDELER

"Akıncı Filo", çoklu görevlerinin yanı sıra 24 saat boyunca alarm reaksiyon nöbeti de tutuyor.

Bu alanda yüksek eğitim alan pilotlar, nöbetleri sırasında bir talimat geldiğinde veya tehdit algılandığında çağrı adlarına yakışır şekilde 7 dakikadan az sürede havalanıp tehdit oluşturan unsuru kontrol ediyor, gerektiğinde de etkisiz hale getiriyor.

Dünyanın havada yakıt ikmali yapabilen sayılı güçlerinden 101'inci Havada Yakıt İkmal Filo Komutanlığının da 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında konuşlu olması, 152'nci Filo'nun gücüne güç katıyor.

101'inci filonun tanker uçakları, "Akıncı" pilotlarının kullandığı F-16'lara havada yakıt ikmali yaparak operasyon menzillerinin ve sürelerinin artırılmasını sağlıyor.

"BÖLGEDEKİ EN KUVVETLİ, KUVVET ÇARPANI"

"Akıncı Filo"da görevli yüzbaşı, AA muhabirine, çağın en modern mühimmatlarıyla donatılan 152'nci Jet Filo Komutanlığının, tarihi şan ve şeref dolu "Akıncı" adının sorumluluğuyla hareket ettiğini belirtti.

Sınırların taciz edilmesine asla fırsat vermediklerini ifade eden yüzbaşı, "Akıncılar, icra ettiği NATO ve milli alarm reaksiyon görevleriyle, ülke sınırlarını taciz etme potansiyeli olan her türlü hava aracını gerekirse angaje olarak en kısa sürede bertaraf edebilmektedir. Alarm reaksiyon görevlerinde, reaksiyon süreleri 7 dakikayı geçmeyen Akıncı Filo, bu konuda bölgesinde en etkili kuvvet çarpanıdır." diye konuştu.

Yüzbaşı, alarm reaksiyon nöbetlerinin yüksek eğitim gerektirdiğini vurgulayarak, "Normalde ikaz geldiğinde yerden kalkışınızın 15 dakikada tamamlanması beklenir ancak Akıncı Filo, yaptığı eğitimlerle bu süreyi yaklaşık 7 dakikada tamamlayıp, kalkış yaparak tehdidi önlemektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm görevlere büyük bir dikkat ve özenle hazırlandıklarını belirten yüzbaşı, şöyle konuştu:

"Çağımızın en modern uçak ve mühimmatlarıyla donatılmış Akıncıları olan 152'nci Jet Filo Komutanlığı, tarihi şan ve şerefle dolu Akıncı adını yüreklerinde hissettikleri büyük sorumlulukla, terörle mücadele harekatlarını ve vatan menfaatlerinin korunması amacıyla verilecek tüm görevleri büyük bir özveri ve titizlikle yerine getirmektedirler."

UÇAKALR GÖREV ÖNCESİ DETAYLI BİÇİMDE İNCİLENİYOR

Pilotların kullanacağı F-16'ların görevlere hazırlanması da büyük bir dikkat ve çaba gerektiriyor.

10'uncu Tanker Üs Komutanlığı bünyesindeki Uçak Sistemleri Komutanlığının uzman bakım personellerince, her gün ve operasyonlar öncesinde uçaklar en ince ayrıntısına kadar kontrol ediliyor.

Komutanlıkta görevli üsteğmen, F-16, tanker uçakları ve Cougar tipi helikopterlerin bakımlarını yaptıklarını belirterek, "Uçaklarımızda günlük bakım faaliyetleri olarak uçuş öncesi, arası ve sonu bakımları icra edilmektedir. Her bir uçuş öncesi, pilotlarımızla yaptığımız motor çalıştırma kontrollerinde de uçaklarımızın elektronik, mekanik, motor, yakıt ve havalandırma sistemleri başta olmak üzere tüm detayları incelenerek uçuşa emniyetli hale getirilmektedir." dedi.

PİSTLERE "TOZ KONDURMUYOR"LAR

Türkiye'nin hava operasyonları için kritik önem taşıyan İncirlik'teki üssün pisti ve taksi yollarında, yabancı madde hasarlarına karşı sıkı tedbirler uygulanıyor.

Meydan Harekat Tabur Komutanlığının uzman personeli, pistlerde ve taksi yollarında her gün yapılan kontrollerde kalem, çakmak, pil, plastik, karton, izmarit, düğme ve taş gibi maddeleri topluyor.

Piste ve taksi yollarına adeta "toz kondurmayan" personel, yer kontrolünün yanı sıra uçuş sahasına çıkan şifreli kapılarda da bu tür maddelere karşı geniş güvenlik önlemleri alıyor.

Pistlere çıkacak araçlar, kapılardan geçmeden özel olarak tasarlanan ve lastiklerin temizlenmesini sağlayan bölümde duruyor. Araçtan inen personel de taşıtların lastiklerinde herhangi bir madde olup olmadığını titizlikle inceliyor.

Uçakların hareket ettiği her nokta, uzman ekiplerin yanı sıra güvenlik kameraları ve Hava Trafik Kontrol Kulesince anbean izleniyor.

Hava üssünde uçuş güvenliğinin sağlanması için pist ve taksi yollarında yapılan rutin denetimlerin yanı sıra yılda en az bir kere de geniş kapsamlı denetim gerçekleştiriliyor.

7 AKINCI TİHA'dan bayram fotoğrafı! Selçuk Bayraktar paylaştı Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde bulunan Bayraktar AKINCI TİHA’lar filo olarak toplu fotoğraf ve video çekimi için bir araya getirildi. Selçuk Bayraktar pistte bayram için bir araya gelen AKINCI TİHA'ların görüntülerini paylaştı.

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI-B müjdesi! 'Fırtına gibi esiyor' diyerek duyurdu AKINCI Projesi kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 adet 750 beygir motor ile donatılan modeli Bayraktar AKINCI-B, yüksek irtifadaki en ağır faydalı yükle dayanım uçuşunu başarıyla tamamladı. Selçuk Bayraktar, haberi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

Bayraktar AKINCI’dan bir irtifa rekoru daha: 45 bin 118 feete yükseldi Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA, kendisine ait milli havacılık irtifa rekorunu 45 bin 118 feet’e (13 bin 716 metre) taşıyarak üçüncü kez kırdı.