Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Hepsiburada Premium’u, üyelerinin hayatlarını kolaylaştıran, onlara ek avantajlar sağlayan ve inovatif bir online alışveriş tecrübesi olarak tanımlayan Hepsiburada CEO’su Murat Emirdağ “Hepsiburada Premium ile online alışverişte müşteri deneyimini tamamen değiştiriyor, onlara bütün yönleriyle bütünsel bir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Müşterilerimizle karşılıklı güvene dayalı, sadakat temelli yepyeni bir bağ kuruyoruz. Hepsiburada Premium da, orta ve uzun vadede Hepsiburada’nın iş modelinin önemli bir parçası olarak, müşterilerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracağımız atılımların ilk adımını temsil ediyor” dedi.

Hepsiburada, Türkiye'nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası oldu Hepsiburada, bağımsız araştırma kuruluşu FutureBright’ın gerçekleştirdiği “E-ticaret NPS (Net Prompter Score/Tavsiye Etme Skoru) Araştırması” sonuçlarına göre, “Türkiye’nin en çok tavsiye edilen e-ticaret markası” oldu.