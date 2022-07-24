Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Araştırmaya katılan küçük işletmelerin yüzde 59’u Samsung marka cep telefonu tercih ettiğini belirtirken, bu oran orta büyüklükteki işletmelerde ise yüzde 70 oldu. En çok tercih edilen ikinci marka Apple olurken onu Xiaomi izledi. Huawei listede en çok tercih edilen dördüncü, Oppo da beşinci marka olarak yer aldı. Araştırmaya katılan küçük işletmelerin yüzde, 21’i bütün çalışanlara yüzde 30’u bazı çalışanlara/yöneticilere şirket tarafından cep telefonu verildiğini ifade etti. Orta büyüklükteki işletmelerin ise %18’i bütün çalışanlara, yüzde 50’si bazı çalışanlara/yöneticilere cep telefonu verildiğini belirtti. Bununla birlikte cep telefonlarının yenilenme süresi ile ilgili sorulan soruya küçük işletmelerin yüzde 39’u “Belirli bir yenilenme süresi bulunmuyor” cevabını verirken bu oran orta büyüklükteki işletmelerde yüzde 38 olarak belirlendi. Araştırmaya göre cep telefonları en sık üç yılda bir yenileniyor. Her dört işletmeden biri üç yılda bir çalışanlarının telefonunu yeniliyor.

Bilim adamları araştırdı: Cep telefonu alzaymır yapıyor Hemen hemen hepimizin cebinde telefon, evinde Wi-Fi var. Dibimizdeki bu teknoloji ürünleri, insan sağlığını tehdit ediyor. ABD'li bilim adamlarına göre cep telefonu ve kablosuz bağlantı Wi-Fi teknolojisi genç yaşta alzaymır yapıyor.

Cep telefonları ile beyin tümörü arasındaki bağlantı araştırıldı: Çarpıcı sonuçlar! Cep telefonu kullanımıyla birlikte hayatımıza beyin tümörü gibi çeşitli kanser araştırmaları da girdi. Zira pek çok kişi telefon kullanımının kansere yol açacağını düşünüyor. Ancak araştırmalar korkuların asılsız olduğunu ileri sürüyor.