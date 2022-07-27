Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya ait Instagram, son yıllarda en büyük rakibi TikTok’un hızlı yükselişi nedeniyle rakip sosyal ağın bazı özelliklerini kopyalamaya başladı. 2016 yılında Snapchat’in 24 saatte kaybolan hikaye özelliğini kopyalayan Instagram, TikTok’un kısa biçimli video formatını Reels adıyla entegre etti. Reels özelliğinin gelmesiyle birlikte Instagram, platformu adeta bir video paylaşım platformu haline getirmeye başladı. Daha çok fotoğraf paylaşımı üzerine kurulan Instagram’ın bu dönüşümü ünlü isimleri de kızdırdı.

Magazin yıldızı Kim Kardashian ve üvey kardeşi model Kylie Jenner, Instagram’ın video odaklı dönüşümüne tepki göstererek bir hikaye paylaştı. İkilinin takipçileri ile paylaştığı hikayede, ‘Instagram'ı tekrar Instagram yapın (TikTok olmaya çalışmayı bırakın. Sadece arkadaşlarımın şirin fotoğraflarını görmek istiyorum. Herkese saygılarımla)’ yazıyordu.

Kylie Jenner'ın paylaştığı hikaye

Kardashian’ın 326 milyon, Jenner’ın ise 361 milyon takipçisi bulunuyor. Her iki yıldız da konuşmaları ile büyük ses getiriyor. Zira 2018'de Jenner, bir tweet atarak artık Snapchat kullanmadığını söyleyince Snap şirketinin borsa değeri yüzde 8'den fazla düştü. O zamanki tahmini kayıp, piyasa değerinde 1 milyar doların üzerindeydi.

Instagram ayrıca algoritmik ana sayfa düzeni ile de eleştirilerin odağında. Geçtiğimiz yıllarda platform, kullanıcıların takip ettikleri konulara ve beğendikleri paylaşımlara göre ana sayfada karşılarına beğenebilecekleri paylaşımlar sunmaya başladı. Yani kullanıcılar, takip etmedikleri bir hesabın paylaşımını ana sayfada takip ettikleri kişilerin paylaşımlarından bile daha önce görmeye başladı. Bu algoritmik düzen kimi kullanıcıların beğenisini toplasa da birçok kullanıcı ana sayfasında takip etmedikleri hesapların paylaşımını görmek istemediğini belirtti. Bunun üzerine Instagram üç farklı ana sayfa düzenini ortaya çıkardı. Bunlardan biri algoritmik düzen iken, diğerleri kronolojik sıralama ve favorilerdi. Ancak Instagram yine de algoritmik düzeni birincil seçenek olarak sunuyor ve kullanıcıları bunu kullanmaya yönlendiriyor.

Instagram Google'a rakip oldu: Yeni özelliği Mark Zuckerberg resmen duyurdu Instagram, harita işlevini genişleterek kullanıcıların aradığı yerleri kolayca bulmasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ayrıca kullanıcıların aradığı yerler ile ilgili fotoğraf görmesini de sağlayacak.

Türkiye, Instagram kullanımında ilk sıralara çıktı! İşte en fazla kullanıcıya sahip ülkeler Sosyal medyanın amiral gemisi uygulamalarından Instagram, dünya çapında 2 milyara yakın kullanıcıya sahip. Peki, en fazla kullanıcıya sahip ülke hangisi? Bu sorunun cevabı kısa süre önce açıklandı.