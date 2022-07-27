Türkiye Gazetesi

ABD’deki Rice Üniversitesinden bir grup araştırmacı, cansız kurt örümceklerini ‘nekrobotik’ tutuculara dönüştürebildiklerini açıkladı. Yani ölü örümceklerin bir nesneyi kavraması mümkün. Peki, bu nasıl oluyor? İşin anatomi kısmına dönerek, açıklamaya başlayalım…

ÖRÜMCEKLERİN ANATOMİSİ

İnsanlardan farklı olarak örümceklerin uzuvlarını hareket ettirmek için antagonistik kas çiftleri yoktur. Bunun yerine örümceklerde bacakların içe doğru kıvrılmasına izin veren kan basıncı ve fleksör kasları bulunur. Kafalarındaki bir bölüm, kanı dışarıya göndermek için büzülür ve bu hidrolik basınç, bir örümceğin bacaklarını uzatmasını sağlar. Bu nedenle örümceğimsiler öldüklerinde kıvrılırlar. Kalpleri artık atmaz ve vücutlarına baskı yapma yeteneklerini kaybederler.

(Foto: Rice University)

İşte bilim insanları bu bilgi ışığında yeni çalışmayı hayata geçirdi. Ölü bir örümceğin görüntüsü, Rice Üniversitesinden bir araştırmacıya ilham verdi ve ekip 2019 yılında çalışmaya koyuldu.

Mühendislik bölümünden öğretim üyesi Dr. Daniel Preston ve ekibi, örümceklerin bacaklarını nasıl hareket ettirdiğini anladıktan sonra onları kendi vücut ağırlıklarından daha fazlasını kaldırabilen robotlara dönüştürmeyi başardı.

(Foto: Rice University)

Ekip, eklembacaklıların prosoma bölmesine bir iğne batırdı ve bir miktar süper yapıştırıcı ile sabitledi. Diğer uca bağlı bir el şırıngası veya laboratuvar ekipmanı, araştırmacıların boşluğa az miktarda hava vermesini sağladı ve bu da ölü örümceğin bacaklarını anında uzatmasına neden oldu.

Ortaya çıkan mekanizma, yaklaşık bin açık ve kapalı döngüye uygundu. Preston'a göre, potansiyel kullanım örnekleri arasında mikro elektronik montajı ve böcek yakalama yer alıyor.

Bilim insanları, yeni çalışmalarını Rice Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yayımladı.

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