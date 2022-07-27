Türkiye Gazetesi

Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, çevrim içi bir konferansa katılarak önemli açıklamalar yaptı. İklim değişikliğinin her geçen gün etkilerini artıracağını ve bu nedenle iklim teknolojisi üzerine çalışanların öneminin de artacağını söyledi. İklim teknolojileri alanlarında çalışan şirketlerin, Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şu anda dünyanın en büyük şirketlerini bile geride bırakacağını belirtti.

İKLİM TEKNOLOJİLERİ ÖNEM KAZANACAK

Yazılım devi Microsoft’un kurucu ortağı Gates, iklim krizinin etkilerine dikkat çekerek, “Tahribatı dünyayı yakıp yıkacak” şeklinde konuştu. İklim krizine karşı önlem alınması gerektiğinin altını çizen Gates, iklim değişikliği ve iklim teknolojileri üzerine çalışmanın önemini de vurguladı. Özellikle elektrikli otomobillerin, pil teknolojilerinin ve hidrojen motorlarının her geçen yıl daha da önemli hale geleceğini söyledi.

Bununla birlikte, Bill Gates iklim alanındaki yatırımların şimdilik riskli yatırımlar olduğunu ancak ilerleyen yıllarda önem kazanacağını ileri sürdü. Bill Gates, bu konuda “Önümüzdeki zamanlarda bunlar Google, Microsoft, Tesla ve Amazon gibi şirketleri geride bırakacak” diyerek iddialı bir açıklama yaptı.

İklim teknolojisinin kolay bir alan olmadığını da sözlerine ekleyen Gates, “Riskli bir iş ama sonuna kadar direnenler elde ettikleri kazanımlara inanmayacaklar" dedi.

Bill Gates’ten vakfına 20 milyar dolarlık bağış: ‘Milyarderler listesinden çıkacağım’ Yazılım devi Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, eski eşiyle birlikte kendi isimleriyle kurdukları Bill and Melinda Gates Vakfı’na 20 milyar dolar bağış yapacağını söyledi. Şu anda dünyanın en zengin dördüncü insanı olan Gates, servetini topluma iade etmek gibi bir zorunluluğu olduğunu belirtiyor.

Haftalık kirasıyla dudak uçuklattı! Daha önce Bill Gates'in kullandığı süperyat yeniden Bodrum'da Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan Bill Gates'in geçen sene Bodrum'a geldiği süperyat 'Lana' yeniden ilçeye geldi. Haftalık kirası 1,8 milyon euro olan yatta kimin olduğu ise merak konusu.