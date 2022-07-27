Türkiye Gazetesi

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan açıklamaya göre, JUICE ismi verilen uzay aracı Avrupa'nın Fransız Guyanası'ndaki Spaceport'tan Ariane-5 roketiyle Nisan 2023'te fırlatılacak. Roketin hedefinin, katman katman ortaya çıkarılacak olan Jüpiter sistemi olduğu belirtildi.

Uzay aracı, bu dev gaz gezegenini ve okyanus barındıran Ganymede, Callisto ve Europa isimli 3 uydusunu inceleyecek. JUICE uzay aracı 7 yıllık yolculuğundan sonra 2030'da sisteme ulaştığında, Jüpiter'i uzun vadeli keşifler ve gelecekteki gezegenler arası görevler için potansiyel bir aday haline getirecek sırların çözülmesi bekleniyor.

ESA'nın açıklamasında, görevde gezegen ile uyduların kendi aralarındaki enerji alışverişinin inceleneceği, Jüpiter sisteminin oluşumu hakkında bilginin de sağlanabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Açıklamada, bunun yanı sıra görevdeki en büyük hedefin "Jüpiter sisteminde yaşam belirtileri bulmak ve uyduların yaşam için gerekli yapı taşlarını içerip içermediğini öğrenmek" olacağı bildirildi.

Açıklamada, "JUICE, uyduların gizli okyanuslarını, manyetizmasını, ısıtma sürecini, gelgit etkilerini, yörüngelerini, yüzey aktivitelerini ve atmosferlerini inceleyerek yaşam için gerekli koşulların oluşup oluşmadığını bulacak." denildi.

James Webb Uzay Teleskobundan tarihi başarı: Jüpiter’in halkalarını ve uydusunu net şekilde görüntüledi NASA, çığır açan James Webb Uzay Teleskobunun çektiği yeni görüntüleri yayımladı. Kızılötesi görüntüler o kadar net ki Jüpiter'in ince halkalarını ve bazı uydularını görebilirsiniz. Bilim insanları, Webb’in bu kadar kısa sürede bu kadar net görüntü elde etmesine şaşırıyor.

Jüpiter, bebek gezegenleri yiyerek büyümüş olabilir Antik mitolojide çocuklarını yiyen gezegen Satürn'dür ama gerçekte, bebek gezegenleri yiyenin Jüpiter olduğu ortaya çıktı. Icarus dergisinde yayınlanan yeni bir makalede, NASA'nın Juno misyonundan elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar önemli bulgularını açıkladı. Önceki analizlerden farklı olarak, Jüpiter'in çekirdeğinin beklenenden daha büyük olduğunu fark ettiler.