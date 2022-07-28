Türkiye Gazetesi

Bilim dünyasının gündemi son günlerde Rusya ile ABD arasındaki uzay ortaklığı anlaşmazlığı. Uluslararası Uzay İstasyonunun üreticileri arasında yer alan her iki devlet şu anda Ukrayna işgali nedeniyle siyasi açıdan anlaşmazlık içinde. Öyle ki bu durum uzaya da sıçradı ve Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, uzay istasyonundan çekileceğini duyurdu.

Rusya, ilk başta 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan çekileceğini ima etmişti ve yeni bir habere göre, 2028 yılına kadar uzay üssünde kalmayı planladığını NASA’ya açıkladı. Bu tarihe kadar Rusya, kendi uzay üssünü kurup çalışır hale getirmeyi hedefliyor.

Bununla birlikte, ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonundan (ISS) ayrılacağına ilişkin kendilerine resmi bir bildirimde bulunmadığını ifade etti.

ROSCOSMOS NE DEMİŞTİ?

Roscosmos’un yeni atanan başkanı Yuriy Borisov, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları görüşmede Rusya’nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağını söyledi. Borisov, bu tarihe kadar ISS kapsamındaki uluslararası iş birliğine edeceklerini belirtirken, “Ancak 2024’ten sonra ISS’ten ayrılma kararı alındı.” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte, Roscosmos'un 2024'ten sonra ne zaman ayrılmayı planladığı ise belirtilmedi. Yalnızca Rusya'nın geliştirmekte olduğu Rus Yörünge Servis İstasyonu (ROSS) adlı yeni bir uzay istasyonuna geçmeyi planladıkları açıklandı.

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