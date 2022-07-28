Türkiye Gazetesi

Google Haritalar artık turistik yerlerin 3D perspektiften görüntülenmesine olanak tanıyor. Üç boyutlu sürükleyici görüntü şu anda tam olarak tamamlanmamış olsa da, belirli yerlerin havadan görüntüleri izlenebilecek.

Uygulama aracılığıyla dünyanın 100 önemli noktasını sanal olarak gezebilirsiniz. Bunlar arasında, New York City'deki Empire State Building, Londra'daki Big Ben ve San Francisco'daki Alcatraz da yer alıyor. Yani bir uçak bileti buraları görme imkanınız yoksa en azından Google Haritalar’dan üç boyutlu hallerini görebileceksiniz.

Teknoloji devi Google, bu özellik için bir konumun 3D görünümlerini sunarken yapay zekadan yararlanıyor. Yakalanan görüntüler, sokak görünümü ve uydu fotoğraflarını içeriyor. Şirket, bu özellik ile amaçlarını açıklayarak, küresel olarak tur atmak isteyenler için bir önizleme aracı olduğunu söyledi.

Ünlü yapıların ve lokasyonların havadan görüntülerini sunan yeni Haritalar özelliği hem Android hem de iOS uygulamalarında mevcut olacak. Dünya çapındaki tüm kullanıcılar bu havadan görüntülemelere erişebilir ve yapılması gereken tek şey Google Haritalar'da bir yer işareti bulmanız ve Fotoğraflar bölümünü ziyaret etmeniz.

GOOGLE HARİTALAR BİSİKLETLİLER İÇİN DE GÜNCELLENDİ

Bu arada Google, Haritalar'a yeni birkaç özellik daha getirdi. Şirket, Haritalar’ın bisiklet navigasyonunu yoğun araç trafiği, merdivenler, dik yokuşlar ve yol türleri (ana caddeye karşı ara sokak gibi) dahil olmak üzere daha ayrıntılı rota bilgileriyle güncelliyor. Bu özellik de önümüzdeki haftalarda yüzlerce şehir için kullanılabilir olacak.

Ayrıca, bir arkadaşınız belirli bir yere geldiğinde (veya ayrıldığında) size haber veren yeni konum paylaşım bildirimleri de var. Bu yeni özellik de günlük hayatınızda işinize yarayabilir. Bununla birlikte, bildirimler yalnızca konumlarını paylaşmayı kabul etmiş kişiler için devreye girecek.

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