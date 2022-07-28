Türkiye Gazetesi

ABD hükümeti, yerel çip üretimini iyileştirme ve Çin gibi rakiplerle rekabet etmek üzere önemli bir eşiği geçti. Senato'da CHIPS anda Science Act yasa tasarısı 33’e 64 oyla kabul edildi. Yasaya Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerden de destek geldi. Bu yasa ile ABD’de yarı iletken üretiminin finanse edilmesi ve teşvik edilmesi amaçlanıyor. Buna göre, çip üreten ABD firmaları için 52 milyar doların üzerinde, daha fazla teknoloji geliştirme için ek finansman ve imalat yatırımlarını teşvik etmek için vergi kredileri düzenlenecek. Söz konusu yasa, ‘CHIPS-plus’ olarak da adlandırılıyor. Bununla birlikte, ABD’de muhalif kanattan bazı isimler söz konusu yasaya karşı eleştirilerde bulunuyor. Cumhuriyetçiler, çip üreticilerine sağlanacak fonların istemeden Çin'e ulaşabileceğini söylüyor.

Akıllı telefonlardan arabalara, bilgisayarlardan tıbbi cihazlara ve silah sistemlerine kadar onlarca alanda kullanılan yarı iletken çiplerin yerli üretimini destekleyen bu yasa ile ABD’nin çip endüstrisinde Çin’in hakimiyetini sonlandırabileceği belirtiliyor. Yarı İletken Üretmek için Yararlı Teşvikler Oluşturma Yasası'nın kısaltması olan CHIPS, yarı iletken üretimi ve araştırması için 54 milyar dolar, bölgesel teknoloji merkezlerini desteklemek için on milyarlarca dolar ve 2026'ya kadar yarı iletken üretimine yapılan yatırımların yüzde 25'ini kapsayan bir vergi kredisi sağlayacak.

Tasarı, geçen yıl Senato'dan geçen ancak Meclis'te duraksayan ekonomik rekabet gücü paketinin daha dar bir versiyonu.

ÇİP ÜRETİMİ VE GÜVENLİK

ABD’de çip üretimini destekleyenler yasanın geciktiğini belirterek, Çin’in ürettiği çiplerin ABD için ulusal güvenlik riski oluşturduğunu ileri sürdü. Ayrıca çip üretimi ile ABD'nin Çin'e olan bağımlılığını azaltacağını savunuyorlar. Kongre Araştırma Servisi'ne göre, 2019 itibariyle küresel üretim kapasitesinin yaklaşık beşte dördü Asya'daydı.

Ticaret Bakanı Gina Raimondo, “Eskiden dünya çiplerinin yüzde 40'ını yapıyorduk, şimdi yaklaşık yüzde 12'sini yapıyoruz. Gerçek şu ki, biz yerel çip üretimini teşvik etmek için hiçbir yatırım yapmamışken, Çin kendi yerel kapasitesini oluşturmak için 150 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Dolayısıyla çok gerideyiz.” dedi.

Biden yönetimi, çip endüstrisini ülke içinde geliştirmenin ayrıca tedarik zinciri aksamalarını da ortadan kaldıracağını belirtiyor.

Bu arada yasayla ayrıca, Ulusal Bilim Vakfı için 80 milyar dolardan fazla yatırım ve beş yıl boyunca bilimsel araştırmalara yaklaşık 100 milyar dolar harcama yetkisi verilecek.

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