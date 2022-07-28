Türkiye Gazetesi

İngiliz futbol kulübü Manchester City, taraftarlarının biyometrik bilgilerini takip etmeyi amaçlayan yeni bir cihaz üretti. Geliştirilen akıllı atkı ile kulüp, taraftarların maç sırasındaki hareketlerini takip edebilecek. Atkı hem fiziksel hem de duygusal değişiklikleri takip edecek ve böylece kulüp, taraftarlarının duygusal tepkilerini gözlemleyebilecek.

Futbol devi konuya ilişkin yaptığı açıklamada ‘taraftarların kalbindeki duyguyu daha iyi anlamak’ için biyosensörlü akıllı atkı geliştirmek istediklerini belirtti. Ayrıca kulüp, bu atkı için teknoloji şirketi Cisco ile anlaşma imzaladı.

AKILLI ATKI DUYGU DEĞİŞİMLERİNİ KAYDEDECEK

Atkının boyun kısmına gelen bölümüne EmotiBit ismi verilen bir sensör yerleştirilecek. Manchester City'nin ürün sitesine göre, bir PPG sensörü, ivmeölçer, sıcaklık sensörü ve bir elektrodermal aktivite (EDA) sensörü bulunacak. Sensörler, kullanıcının stres seviyesini belirlemek için terdeki minik değişiklikleri ölçecek ve bu da duygusal durumu gözlemlemeyi mümkün hale getirecek. Manchester City bu atkıyla, taraftarlarının hareketlerini, kalp atış hızını ve bir maça verdiği duygusal tepkiyi sayısal verilerle ortaya koymak istiyor.

Manchester City'nin akıllı atkısında bulunan sensörler

Bir futbol kulübünün, taraftarların nasıl hissettiğini anlamak için gerçekten giyilebilir bir cihaza ihtiyacı var mı? Sadece kaçırılan bir penaltı vuruşu sırasında taraftarların yüzlerini buruşturan görüntülerine bakarak duygusal tepkilerinin nasıl değiştiğini anlayabiliyorduk. Ancak görünen o ki Manchester City artık bununla yetinmiyor ve sayısal veriler elde etmek istiyor.

Şu anda akıllı atkı sınırlı bir pilot programın parçası ve atkıyı kullanacak taraftarlar da belirlendi bile. Reuters'e göre atkı, kulübün kardeş takımı New York City FC'nin bazı taraftarlarına da dağıtılacak. Bu akıllı atkı önümüzdeki sezondan itibaren satışa çıkacak.

Akıllı atkı projesi birçok soruyu da gündeme getirdi: Şarj olması gerekecek mi? Fiyatı ne kadar olacak? Yıkanabilecek mi? Şu anda bu soruların bir cevabı yok.

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