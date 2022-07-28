Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı lansmanla 5G, yarın ilk kez test edilecek. Böylece havalimanında hizmete sunulacak ve İstanbul Havalimanı, Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanılacağı ilk yer olacak.

Türkiye'de hizmet veren üç GSM operatörü, yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sunacak. İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek.

İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez ‘5G’ ibaresi görülecek.

5G NEDİR? 5G İLE NE DEĞİŞECEK?

5G teknolojisinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde çok daha ileri bir boyuta geçecek. 5G teknolojisi bugün üzerinde çalışılan nesnelerin interneti, yapay zeka, makineler arası iletişim, makine öğrenmesi gibi alanlarda da yenilikleri hızlandıracak.

4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlandı. 5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.

Turkcell’den yerli yazılım iş birliğiyle 5G teknolojisinde yeni bir adım Turkcell, geliştirdiği yapay zeka uygulaması ve 5G teknolojisini kullanarak uzaktan sürüş desteği alanında Türkiye’de bir ilklerden birini başardı. Operatörün Yapay Zeka Laboratuvarı’ndaki mühendisler, Kocaeli-Gebze’deki Bilişim Vadisi’nde bulunan bir akıllı otonom sürüş aracını 5G deneme şebekesi üzerinden başarıyla kullandı.

Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti 5G’nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent Vodafone Park’tan, Bager Çalışcı ise Muş’tan piyanoda ‘Elfida’ adlı parçayı çaldı. Levent ve Çalışcı, bin 400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.