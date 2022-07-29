Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformu Instagram, bir süredir tam ekran videoları ve fotoğrafları test ediyor. Ancak Kardashian – Jenner kardeşler de dahil olmak üzere birçok ünlü isim, uygulamanın rakip sosyal ağ TikTok'u kopyaladığını söyleyerek, Instagram'ın yeniden eski haline dönmesini istiyor. Çok sayıda kullanıcı tarafından eleştirilen Instagram’ın başkanı Adam Mosseri, ilk açıklamasında Instagram’ın eleştirilere rağmen planlarından vazgeçmeyeceğini belirtmişti. Ancak görünen o ki Instagram bir ‘U dönüşü’ yapıyor.

Şirketin CEO’su Adam Mosseri, Casey Newton's Platformer'a yaptığı açıklamada, bazı değişikliklerin aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi. Kullanıcılara algoritmik olarak sunulan önerilen videolar (Reels) özelliği de birkaç hafta içinde kaldırılacak ve aynış şekilde tam ekran gönderiler de aşamalı kaldırılacak özellikler arasında. Ancak bu geri adım kalıcı olmayacak…

INSTAGRAM REELS'E ODAKLANDI

Mosseri, “Ana sayfanızda daha önce takip etmediğiniz bir şey keşfettiğinizde bu harika olmalı. Gördüğüne sevinmiş olmalısın ve bunun şu anda yeterince iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle, öneri yayınlarının yüzdesi açısından bir adım atıyoruz” dedi. Mosseri devamında ise öneri gönderiler algoritmasının iyileştirildiğinde yeniden kullanıcılara sunulacağını belirtti. Yani kullanıcıların karşısına çıkan öneri videoların sayısı azalacak.

Instagram CEO’su Adam Mosseri, geri adım planlarının kalıcı olmadığını açıkça belirtti. Şirketin hakimiyetine yönelik tehditler artmaya devam ediyor; TikTok dünyanın en çok indirilen uygulaması oldu ve en popüler web sitesi ve en çok izlenen video şirketi konumunda. Ayrıca Apple'ın Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliği ise Meta'nın reklam gelirine 10 milyar dolarlık zarar verdi.

Çarşamba günü üçüncü çeyrek gelir raporunu açıklayan Meta, son 10 yılda Facebook’un ilk defa gelir kaybettiğini duyurdu. Şirketin lehine olan bir şey ise dikkat çekti; Meta CEO’su Mark Zuckerberg, son çeyrekte insanların Reels izlemek için harcadığı zamanın yüzde 30 arttığını söyledi. Bu veri, kullanıcıların algoritmalar tarafından önerilen Reels videolarını gerçekten de izlediğini gösteriyor.

Zuckerberg açıkladı: Instagram ve Facebook'ta görmeye devam edeceksiniz Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi teknoloji şirketi Meta, son günlerde tartışılan Instagram akışları hakkında yeni açıklamalar yapıyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, eleştirilere cevap vererek, Instagram ve Facebook’un planlanan şekilde devam edeceğini söyledi.

Kim Kardashian ve Kylie Jenner’dan Instagram’a ‘TikTok’ tepkisi Instagram'da 300 milyondan fazla takipçiye sahip model Kylie Jenner ve magazin yıldızı Kim Kardashian, Instagram yönetimine tepki gösterdi. Paylaştıkları hikayelerde iki yıldız, Instagram'a "TikTok’a benzemeyi bırak" dedi.