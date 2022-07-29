Türkiye Gazetesi

Bir hasta karın bölgesinin ultrasonu için bir kliniğe gittiğinde, muayene masasının üzerindeki örtünün üzerine yatar. Bir doktor ya da sağlık çalışanı, hastanın karnına kalın bir yapışkan madde sürer ve ardından vücuduna akustik dalgalar göndermek için küçük bir cihazla bastırır. Bu dalgalar yumuşak dokularından ve vücut sıvılarından yansır ve 2 boyutlu bir görüntüye dönüştürülmek üzere cihaza geri döner. Küçük el cihazı kişinin karnı üzerinde hareket ederken ekranda bulanık siyah beyaz bir görüntü belirir.

Ultrason görüntüleme tekniği, doktorlara hastanın iç organlarının canlı görüntülerini sağlar. Şu anda ultrason, yalnızca hastanelerde ve doktor muayenehanelerinde bulunan büyük ve özel ekipmanlarla yapılır. Ancak Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislerinin geliştirdiği yeni yöntemle ultrason teknolojisi ilerleyen yıllarda eczaneden yara bandı satın alıp takmak kadar kolay hale gelebilir.

ULTRASON DAHA ERİŞİLEBİLİR OLACAK

Science dergisinde yayımlanan bir makalede bilim insanları, cilde yapışan ve 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülemesini sağlayabilen posta pulu boyutundaki (3 milimetre) yeni ultrason çıkartmasını sundu. Araştırmacılar, çıkartmaları 15 gönüllü üzerinde denedi ve büyük kan damarlarının ve kalp, akciğerler ve mide gibi daha derin organların canlı, yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi başardılar. Gönüllüler oturmak, ayakta durmak, koşmak ve bisiklete binmek gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirirken, çıkartmalar organlardaki değişiklikleri yakaladı.

Mühendisler, ultrason çıkartmalarını kablosuz olarak çalıştırmayı hedefliyor. Bu amaca ulaşılabilirse, ultrason çıkartmaları örneğin eczanelerden satın alınabilecek bir ürüne dönüşür. Ayrıca bu hedefin gerçekleşmesi halinde anne adayları da ultrason çıkartmaları sayesinde bebeklerinin rahimdeki gelişimini 48 saat süreyle cep telefonları üzerinden takip edebilir.

Bununla birlikte, ultrason yapışkanlarının kanser hastalarının tümörlerini takip etmek ve hastalıkların teşhis ve tedavilerinde de kullanılması hedefleniyor.

40 yaşından sonra tiroit ultrasonu şart Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, 40 yaş üstü herkesin tiroit ultrasonu çektirmesi gerektiğini söyledi.

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