Türkiye Gazetesi

Türkiye için yüksek hızda veri iletişimi sağlayacak 5G teknolojisinin kullanıldığı ilk yer İstanbul Havalimanı oldu. Türkiye'de hizmet veren 3 GSM operatörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle ilk kez 5G hızını yolcuların hizmetine sundu.

İlk aşamada test amaçlı faaliyete geçen 5G şebekesi ile cep telefonu bu teknolojiye uyumlu yolcular 5G hızını test edebilecek. İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcuların telefonlarında ilk kez ‘5G’ ibaresi görüldü.

5G teknolojisinin kullanıma açılmasıyla havalimanında teknolojiyi test eden yolcular, indirme hızının 1 gigabiti (gbps) geçti. Yükleme hızı ise 120 mbps civarında olarak gösteriliyor.

İstanbul Havalimanı bir ilke imza atacak: 5G hizmete sunulacak İstanbul Havalimanı bir ilke daha imza atacak. Yüksek hızlı internet imkanı sağlayan 5G teknolojisi, İstanbul Havalimanı’nda hayata geçiriliyor. Tanıtım etkinliğine Bakan Karaismailoğlu da katılacak.

İstanbul Havalimanı'ndan yeni rekor! Avrupa'da yine zirvede İstanbul Havalimanı haziran ayında 5 milyon 996 bin yolcu trafiğiyle Avrupa havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.