Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi Akıncı TİHA, Bayraktar TB2 SİHA, Atak, Gökbey ve Hürkuş gibi insansız hava araçları ile yakaladığı başarıyı kara araçlarıyla sürdürmeyi amaçlıyor. İnsansız sistemleri ile dünyanın dikkatini çeken ve İHA'ları 20'den fazla ülkeye ihraç eden Türkiye, hava platformlarıyla yakaladığı başarıya kara araçlarını da eklemek için önemli bir adım attı.

KARA ARAÇLARI İÇİN KRİTİK İMZA

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ile 'Ağır Sınıf İnsansız Kara Aracı Seri Üretim Niyet Beyanı' imzaladı. FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, insansız kara araçlarına yönelik yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

İnsansız kara araçları geliştirme konusunda çeşitli planları olduğunu dile getiren Kurt, öncelikli olarak SSB ile yürütülen projeye odaklandıklarını söyledi. Sözleşme kapsamında 5 araç için görev ve alt sistem tanımı yapıldığını ifade eden Kurt, bu çerçevede tekliflerini nihai hale getirip Başkanlığa sunacaklarını bildirdi.

YENİ TASARIMLAR YOLDA

Daha önce geliştirdikleri insansız kara aracı üzerinde otonom özellikler bulunmadığını anlatan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Süre göz önüne alındığına olması zaten mümkün değildi. SSB ile Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın istekleri doğrultusunda belli seviyede otonom özellik var, silah entegrasyonu söz konusu. Farklı konfigürasyonları içeren çok ciddi bir çalışma yapıldı. Bu sözleşmede bunların kavramsal ispatı olacak. Sahada kullanıldıkça değişiklikler gelecektir. Proje süresi ve ekonomisi açısından mevcut araçlar üzerine bunu uygulayacağız. İlerde daha düşük siluetli, daha atik, gerektiğinde koruma istenmeyecek yeni araç tasarımları planlarımızda var. Bunlar da zaman içinde oluşacaktır."

Kurt, bu süreçte kullanıcıyla etkileşim ve geri beslemenin çok çok önemli olduğunu vurgulayarak, "yaptık, bunu kullanın" yaklaşımı yerine, beraberce ortaya çıkardıkları ürünleri sahaya sunmak istediklerini belirtti.

Türk savunma sanayisi, insansız sistemler alanında hava platformlarıyla yakaladığı başarıya kara araçlarını da eklemeye hazırlanıyor.

TESLİMAT İÇİN TARİH 2023

İnsansız kara araçları konusunda henüz yolun başında bulunulduğuna değinen Kurt, "İnsansız kara araçları ve bunların otonom özelliklerinde Türkiye ve dünya henüz çok başlangıçta. Türkiye olarak yine dünyanın önünde gidebileceğimiz, başkalarının örnek alabileceği çalışmaların içinde olduğumuzu müjdeleyebilirim. SSB ile isteklerini ve nasıl kullanabileceklerini tüm açıklığıyla ortaya koyan kullanıcılarımıza teşekkür ederim" dedi.

Kurt, teslimat için 2023'ü öngördüklerine işaret ederek, görüşmelerin devam ettiğini, bazı basit modellerin, 1-2 aracın önceden verilebileceğini, komplike araçların teslimatının ise daha sonra yapılabileceğini kaydetti.

WSJ Türk SİHA'larını yazdı: Türkiye bir güç merkezi haline geldi Amerikan Wall Street Journal’ın gazetesi, Türk SİHA'larını haberlerine taşıdı. Türkiye’nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer veren gazete Erdoğan hükümetinin ABD’ye ve diğer yabancı askeri tedarikçilere olan bağımlılığı azalttığı vurgulandı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar kritik soruyu cevapladı: Türkiye, Rusya'ya SİHA satacak mı? Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar yerli ve milli SİHA’lara (silahlı insansız hava araçları) ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Haluk Bayraktar, Ukrayna’nın bağımsızlık ve egemenlik direnişini desteklediklerini belirtirken, ‘Rusya’ya SİHA satar mısınız? şeklindeki bir soruyu da cevapladı.