Türkiye Gazetesi

2016 CZ31 olarak adlandırılan bir asteroit bugün Dünya’nın yakınından geçecek ve asteroidin tahmini 55 bin 618 kilometre hızla hareket edeceği açıklandı. Gökbilimciler, asteroidin en geniş noktasının yaklaşık 122 metre olduğunu düşünüyor.

Asteroit, Dünya'dan yaklaşık 2 milyon 800 bin kilometre mesafeden geçişini tamamlayacak. Bir diğer ifadeyle bu uzaklık Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yedi katından fazla.

NASA'ya göre, bu uzay kayası birkaç yılda bir Dünya'ya yakınlaşıyor ve bir sonraki yakın geçişin Ocak 2028'de olması bekleniyor.

ÇOK DAHA BÜYÜK AMA ÇOK DAHA UZAK MESAFEDE

Bir diğer asteroidin ise Cumartesi günü Dünya’nın yakınından geçeceğini belirtmiştik. Bu uzay kayası diğerlerinden daha büyük ve ilk asteroide göre Dünya'ya daha uzak bir mesafeden geçecek olsa da önemli.

2013 CU83 adlı bu asteroit, en geniş görünür noktasında yaklaşık 183 metre çapa sahip. 2013 CU83, Dünya'ya yaklaşık 6 milyon 960 bin kilometre mesafeden geçecek. Bu, Dünya ile Ay arasındaki ortalama mesafenin yaklaşık 18 katı kadar uzaklık. Devasa uzay kayası saatte 21 bin 168 kilometre hızla seyahat edecek.

Asteroitleri kovalıyordu ama... NASA'nın Lucy uzay aracının başı dertte NASA, Güneş Sistemi'ndeki antik oluşumları izlemek için 16 Ekim 2021'de uzayın derinliklerine Lucy uzay aracını gönderdi. Ancak uzay ajansının açıklamasına göre Lucy'nin güneş panellerinden oluşan kanadı hasarlandı ve tamiri devam ediyor.

NASA'nın emektar Hubble teleskobundan hazine çıktı: 1071 asteroit keşfedildi Bilim insanları, NASA’ya ait Hubble Uzay Teleskobundaki arşiv verilerini inceledi. Araştırmacılar, 30 yılı aşkın süredir evrenin derinliklerini gözlemleyen Hubble’da adeta asteroit ‘hazinesi’ buldu; tam 1701 asteroidin izini keşfettiler.