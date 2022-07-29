Türkiye Gazetesi

Dünya, 29 Haziran 2022 günü kendi etrafındaki tam turunu standart olarak kabul edilen 24 saatten 1,59 milisaniye daha kısa sürede tamamladı. 26 Temmuz'da ise 24 saatten 1,5 milisaniye daha kısa süreyle bu ay rekoru neredeyse bir defa daha kırıyordu.

Bilim insanları, son dönemlerde Dünya’nın hızının arttığını söylüyor. 2020 yılında gezegenimiz 1960'lardan bu yana ölçülen en kısa ayı yaşadı. Tüm zamanların en kısa günü de 19 Temmuz'da 24 saatin 1,47 milisaniye altıyla o yıl ölçülmüştü. 2021’de yeni bir rekor kırılmadı ancak dönme hızının arttığı biliniyor.

HER YÜZYILDA DÖNÜŞ HIZI YAVAŞLADI

Son yıllarda Dünya’nın hızı artarken, yüzyıllara bakarsak Dünya’nın dönüş hızı yavaşlıyor. Her yüzyılda Dünya'nın bir tam dönüşünü tamamlaması birkaç milisaniye daha uzun sürdü.

Bilim insanları bu durumun sebebini kesin olarak bilmiyor. Ancak yine de bazı tahminler bulunuyor; yavaşlamanın Dünya’nın çekirdeğinin iç veya dış katmanlarındaki süreçlerden, okyanuslardan, gelgitlerden ve hatta iklimdeki değişikliklerden kaynaklanabileceği ileri sürülüyor.

Bununla birlikte, kimi bilim insanları ise gün süresinin azalmasının Chandler yalpasıyla (Dünya’nın dönüş eksenindeki küçük sapma) ilişkili olabileceğini iddia ediyor. Bu, dönen bir topaç hızlandığında veya yavaşladığında gözlemlenen titremeye benzetildi.

TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİR

Dünya’nın dönme hızı artmaya devam ederse, Dünya'nın Güneş'in yörüngesindeki hızını atomik saatlerden gelen ölçümle tutarlı kılmak için negatif artık saniye uygulamasına yol açabilir. Negatif artık saniye, BT (bilişim teknolojileri) sistemleri için potansiyel sorunlar oluşturabilir. Teknoloji devi Meta, artık saniyenin bilim insanlarına ve gökbilimcilere fayda sağlarken aslında faydadan çok zarar veren riskli bir uygulama olduğunu açıkladı.

Peki, Meta’nın bahsettiği risk ne? Bu risk, saatin 00:00:00'da sıfırlanmadan önce 23:59:59'dan 23:59:60'a geçmesi olarak gösteriliyor. İşte bu zaman değişikliği programların çökmesine ve veri depolarındaki verilerin bozulmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra, negatif artık saniyede ise saat 23:59:58'den 00:00:00'a geçer. Meta’ya göre bu durum, kronometrelere veya zamanlayıcılara dayanan yazılımlar üzerinde yıkıcı bir etki oluşturabilir.

Birincil saat ve zaman standartı şimdiye kadar Eşgüdümlü Evrensel Zaman (UTC), 27 defa artık saniye güncellemesi yaptı.

Gökdelen büyüklüğündeki iki asteroit Dünya’ya yaklaşıyor İki dev asteroitten biri bugün, diğeri ise 30 Temmuz Cumartesi günü (yarın) Dünya’nın yakınından geçecek. Bilim insanlarına göre endişe edecek bir durum bulunmuyor.

21 tonluk bir Çin roketi daha kontrolden çıktı: Dünya'ya düşecek Geçtiğimiz yıl Dünya’ya Çin tarafından uzaya fırlatıldığı düşünülen bir roket düşmüştü. Bu olayın üzerinden yalnızca bir yıl geçti ve bir başka Çin roketi daha Dünya'ya doğru düşmek üzere yaklaşıyor.