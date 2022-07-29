Türkiye Gazetesi

Apple, 2022'nin üçüncü çeyreğinde 83,0 milyar dolar gelir ve 19,4 milyar dolar kâr elde ettiğini açıkladı. Hisse başına kazanç, çeyrek için 1,20 dolara ulaştı. Bununla birlikte, 2022'nin üçüncü çeyreği için analistlerin gelir tahminleri değişiyordu; 79.26 milyar dolar ile 88.41 milyar dolar arasında tahminler yer almıştı. Ancak 26 analistin ortalaması 82.81 milyar dolardı ve Apple bu tahmini geride bırakmış oldu.

2021’in üçüncü çeyreğinde ise Apple, 81.43 milyar dolar gelir, 21.74 milyar dolar kâr ve 1,30 dolar hisse başına kazanç bildirdi. Yani geçen yılın aynı çeyreğine göre Apple, yüzde 2 daha fazla gelir elde etti. Apple’ın 2021’in üçüncü çeyreğinde 21,7 milyar dolar olan net kârı ise bu çeyrekte yüzde 11 azalarak 19,4 milyar dolara geriledi. Hisse başına kârı da 1,30 dolardan 1,20 dolara geriledi.

IPHONE SATIŞLARI YÜZDE 3 ARTTI

Apple artık hiçbir ürününün birim satışlarını raporlamıyor, bunun yerine ürün kategorisine göre gelir dağılımını rapor ediyor. İşte 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinin tam dökümü:

iPhone: 40,67 milyar dolar (yüzde 3 artış)

Mac: 7,38 milyar dolar (yüzde 10 düşüş)

iPad: 7,22 milyar dolar (yüzde 1,9 düşüş)

Giyilebilir ürünler (saat, kulaklık): 8,08 milyar dolar (yüzde 7,8 düşüş)

Apple CEO'su Tim Cook, “Bu çeyreğin rekor sonuçları, Apple'ın sürekli yenilik yapma, yeni olasılıkları geliştirme ve müşterilerimizin hayatlarını zenginleştirme çabalarını yansıtıyor. Her zaman olduğu gibi, değerlerimizle öncülük ediyoruz ve bunları, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini korumak için tasarlanmış yeni özelliklerden erişilebilirliği artıracak araçlara kadar inşa ettiğimiz her şeyde ifade ediyoruz, herkes için ürün oluşturma konusundaki uzun süredir devam eden sözümüzün bir parçası. ” dedi.

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