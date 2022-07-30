Türkiye Gazetesi

Yerli ve milli projelerde üretim tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü Tesla marka ile karşılaştırılan Togg adlı yerli ve milli arabamız üretime geçiyor. O çok beklenen haber geldi ve Gemlik'te deneme üretimlerine başlandı.

Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda deneme üretimine Gemlik tesisinde başlandığını ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile birlikte test sürüşü gerçekleştirildiği belirtildi.

Üretim faaliyetlerinin ve Bakan Muş'un test sürüşünün de yer aldığı bir videonun da paylaşıldığı Twitte şu ifadelere yer verildi;

"Bu ayki Yönetim Kurulu toplantımızı deneme üretimlerine başladığımız Gemlik Tesisimizde yaptık. Toplantımızın ardından tesislerimizi ziyaret eden Ticaret Bakanımız Sn. Mehmet Muş ile bir istişare toplantısı ve test sürüşü gerçekleştirdik."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu açıkladı: TOGG'un yollara çıkacağı tarih belli oldu TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil TOGG’un 2023 yılı mart ayında yollara çıkacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Togg ne zaman yollara çıkacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil projesi Togg’la ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Togg’da en çok merak edilen konu ne zaman yollarda olacağı. Erdoğan, ne zaman yollarda olacak sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek." dedi.

Mustafa Sarıgül'den TOGG önerisi: Tüm kamu kurumlarında kullanılsın Yerli otomobil TOGG'u önemli bir proje olarak gördüklerini ve desteklediklerini belirten Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yerli otomobilimiz çıktığında tüm kamu kurumlarındaki lüks araçların satılarak TOGG'un kullanılmasını öneriyoruz" açıklamasında bulundu.