Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

YouTube Shorts, yeni özelliği ile TikTok’ta olduğu 60 saniyeye kadar kısa videolar sunacak. Bunun için YouTube, bünyesine “Kısa Düzenle” aracı ekledi. TikTok ise yeni özelliğiyle Spotify, YouTube Music ve Apple Music gibi platformlara rakip oluyor. Platformun ana şirketi ByteDance, yeni platform için ticari marka başvurusunda bulundu. TikTok Music adı ile sahne alması beklenen uygulama piyasadaki ünlü müzik uygulamalarıyla oldukça benzerlik gösteriyor.

Gençler haberi Instagram, TikTok ve YouTube’dan takip ediyor İngiltere’de medya denetleme kuruluşu Ofcom, gençlerin haber takip durumlarını araştırdı ve bulgularını rapor halinde yayımladı.