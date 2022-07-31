Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Giyilebilir teknolojiler hayatımıza hızla giriyor. Akıllı saat, akıllı bileklikler ve akıllı gözlülüğün ardından ultrason cihazı da giyilebilir cihazlar hâline geldi. MIT (Massachusetts Institute of Technology) mühendisleri tarafından geliştirilen ultrason bandı ile gerçek zamanlı olarak görüntü alınabilecek. 3 milimetre boyutundaki ultrason bandı cilde yapışıyor ve 48 saat boyunca iç organların sürekli ultrason görüntülemesini sağlıyor. Bilim adamları 15 gönüllü üzerinde deneği cihaz ile kan damarları, kalp, akciğerler ve mide gibi organların canlı, yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmeyi başardı.

Gönüllüler oturmak, ayakta durmak, koşmak ve bisiklete binmek gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirirken, çıkartmalar organlardaki değişiklikleri yakaladı. Cihaz hamile anne adaylarının da işini kolaylaştıracak. Malum kadınların bebeklerini kontrol ettirmek adına düzenli olarak doktora gitmesi gerekiyor. Kadın doğum doktorları büyük boyutlu ultrason cihazları kullanıyor ve burada daha iyi görüntü için taranacak bölgeye yüksek miktarda jel sürüyor. Hidrojen temelli band bunu da ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte, ultrason yapışkanlarının kanser hastalarının tümörlerini takip etmek ve hastalıkların teşhis ve tedavilerinde de kullanılması hedefleniyor. Cihaz şimdilik kablo ile çalışıyor. Kablosuz versiyonu ile birlikte ultrason görüntülerini akıllı telefonlara aktarabilecek. Bu sayede hamile kadınlar istedikleri zaman karınlarındaki bebeklerini akıllı telefonları üzerinden kontrol edebilecek.

Ultrason tarih olacak! Akıllı telefondan hamilelik takibi Anne adayları karınlarına yapıştırdıkları pul büyüklüğündeki etiketle bebeklerinin durumunu anbean takip edecek.

Ultrason cihazları tarihe karışacak: Posta pulu büyüklüğünde... Hamileler bebeklerini telefondan görebilecek Bilim insanları, posta pulu büyüklüğündeki yapışkan çıkartmalarla ultrason görüntüleri elde etmeyi başardı. 15 kişi üzerinde test edilen minik ultrason cihazlarının sağladığı görüntüler bir telefondan izlenebilecek.