Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Monster Notebook Kurucusu ve CEO’su İlhan Yılmaz’ın kurucusu olduğu stüdyo, Türkiye’den dünyaya açılan uluslararası bir oyun şirketi olmayı hedefliyor. Yaklaşık 20 kişiden oluşan ekibiyle yola çıkan stüdyo, adını çift başlı yırtıcı bir kuş olan Semruk’tan alıyor. Oyun geliştirme süreçlerine mobil oyunlarla başlayan stüdyo, ilerleyen süreçte PC ve konsol oyunları üretmeyi planlıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlhan Yılmaz “Semruk Games olarak oyunun dönüştürücü gücünü geleceğe yön veren bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Oyunların etki gücü yüksek bir değere sahip olması, anlatmak istediğimiz hikâyelerin geniş kitlelere ulaşmasına eşsiz bir imkân sağlıyor. Stüdyomuzun kuruluş aşamalarını geçtiğimiz ekim ayında tamamladık, alanında yetkin ekibimizle çıktığımız bu yolda zaman içinde büyüyeceğimize ve çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 79’u oyuncu 3 milyardan fazla tüketicinin oyun oynadığı online dünyada, oyun oynamak artık bir mouse tutmaktan daha fazlasını içeriyor.