Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kalfa robot, TÜBİTAK'tan iki ayrı proje kapsamında destek almaya da hak kazandı. ODTÜ Robotik ve Yapay Zekâ Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (ROMER) Müdürü ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şahin, ROMER’de dünyadaki gelişmeleri takip ettiklerini ve 100’e yakın robot platformu üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bunlardan birinin de kalfa robot olduğunu anlatan Şahin “Kalfa robotlar fabrikalarda montaj sırasında işçilere gerekli parça ve aletleri doğru zamanda uzatarak verimini artırarak, üretimi hızlandırabilir. Kalfa robot kolumuza kuğu görünümü verdik. Yaptığımız deneylerde şunu gördük, ‘canlımsı’ yetenek kazandırılan bu robot kolun insanlara doğrultulması doğrudan insanın üzerinde olumlu bir etki oluşuyor. İkincisi, robota nefes alıp verme hareketi de kazandırdık. Robotun bu şekilde nefes alıp veriyormuş hissi veriyor olması insanlarda güven oluşturuyor ve robotun daha akıllı olduğu yönünde bir his veriyor” dedi.

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