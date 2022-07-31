Türkiye Gazetesi

E-Devlet yeni bir hizmetle gündemde. Türkiye genelindeki bütün nöbetçi eczaneler artık tek bir sayfa üzerinden görülebilecek. 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK)-Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti' artık e-Devlet'te.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların nöbetçi eczanelere erişimini kolaylaştırmak için yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) tarafından bildirilen ve il sağlık müdürlüklerince onaylanan nöbetçi eczane bilgileri, e-Devlet'teki sayfada yer alacak. Vatandaşlar, burada nöbetçi eczanelerin adres bilgilerinin yanı sıra konum bilgilerine de kolaylıkla erişebilecek.

E-DEVLET'TE NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti, uygulamada, 'Yeni Eklenen Hizmetler' bölümünde yer alıyor. Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama kısmından 'TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti' sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek. Söz konusu hizmeti, uygulamadaki 'Favori Hizmetlerim' bölümüne ekleyenler ise sayfayı tek adımla açabilecek.

Vatandaşlar, bilgisayar dışında cep telefonlarına ücretsiz indirilebilen e-Devlet uygulamasından da bu hizmete erişebilecek. TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmetiyle, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczanelerin bilgilerinin en güncel şekilde, aynı mecrada toplanması sağlandı.

'Milyoner olabilirsiniz' dedi e-Devlet'i işaret etti! İslam Memiş'ten şaşırtan açıklama Altın ve dolar tahminleri ile ön plana çıkan ve yayınladığı videolar ile milyonları bilgilendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez farklı bir açıklama ile öne çıktı. 'Milyoner olabilirsiniz' diyen Memiş, birçok kişinin kendisine kalan mirastan haberi olmadığını, aslında zengin olduğunu belirtti. Bunu öğrenmenin en kolay yolunun e-devlet olduğunu ancak internet olmadan önce kayda alınmış ve e -Devlet'e girilmemiş miraslar olduğunu belirten Memiş, "Ecdadınızın kimlik bilgilerini, yoksa veraset ilamı ile tapu, belediye veya bankalardan arşiv araştırması yapılması gereklidir. Bu yöntem ile çevremde birçok insan milyoner olduğunu öğrendi. Siz üşenmeden bir araştırma yapın, gerisi nasip" ifadelerini kullandı.

36 saat boyunca neredeyse hiç uyumadılar! Her şey e-Devlet'i metaverse'e taşımak için Türkiye’nin bilim ve teknoloji üssü Bilişim Vadisi’nde Türkiye Açık Kaynak Platformu tarafından Hackathon yarışması düzenlendi. Blokzincir, NFT ve metaverse alanlarında 36 saat kesintisiz süren Hackathon yarışmasına 41 takımdan 112 geliştirici katıldı.